511 Racing Team, una squadra totalmente femminile al CIV e WEC

Squadra completamente femminile nel paddock: il Terra & Vita 511 Racing Team. Nel 2022 ha schierato Sara Sanchez che si è laureata Vice Campionessa Europea WEC. Nel corso delle 9 gare della passata stagione il team ha collezionato 5 vittorie, 2 secondi posti, 3 terzi posti, 2 Pole Positions

e 9 giri veloci. Ora rilancia la sfida nel 2023 con la confermatissima Sara Sanchez e la new entry Beatriz Neila Santos, rispettivamente Vice Campionessa Europea e Campionessa Europea nel Women’s

European Championship 2022.

Le due campionesse saranno seguite da uno staff composto esclusivamente da ragazze a partire dal reparto tecnico. C’è Lucrezia Vercelloni, giovane donna meccanico che ha iniziato mettere mano ai monocilindrici da quando aveva 16 anni e non ha mai smesso di crescere, poi Lucia Valenti che si è appassionata alle moto grazie a suo papà ed ha poi ha realizzato il suo desiderio di diventare meccanico.

La telemetrista e Alessandra Mancini, super appassionata di motori fin da piccola, seguendo le orme del padre ex pilota professionista.

La squadra è forte anche nel settore comunicazione ed immagine con Valentina Recanati, ex ciclista che gestisce per il 511 Racing Team la Comunicazione e lo sviluppo delle Partnership.

Sandra Lovisco, triatleta che cura per il Team la comunicazione digitale e la presenza Social del Team.

Emma Martinelli, studentessa che gestirà il coordinamento in pista.

Le due pilote non hanno bisogno di presentazioni. Sara Sanchez ha gareggiato in diverse categorie del motorsport conquistando importanti vittorie. In passato ha sfidato piloti che oggi gareggiano nella MotoGP tra cui Fabio Quartararo e Jorge. E’ vicecampionessa 2021 e 2022 della Women’s European Cup e per il 2023 è dunque nuovamente insieme al Terra&Vita 511 Racing Team, gareggiando nel Campionato Italiano Velocità classe 300.

Beatriz Neila Santos ha iniziato la sua carriera da pilota all’età di 8 anni, quando ha partecipato alla sua prima gara, e da allora non ha più smesso. Ha gareggiato in diverse categorie e nel 2017 è stata selezionata come la prima pilota donna di sempre per gareggiare nella Red Bull Rookies Cup. Ha vinto il Campionato Spagnolo nel 2018 e nel 2019 è stata tra le Top 20 nel World SS300 Championship. Beatriz è la Campionessa 2020, 2021 e 2022 della Women’s European Cup. Nel 2023 approda dunque al Terra&Vita 511 Racing Team e cercherà di confermarsi nel Women’s European.