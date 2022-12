Women’s European Cup, Beatriz Neila Santos al 511 Racing Team

Il 511 Racing Team nel 2023 sarà certamente la squadra più forte della Women’s European Cup. Dopo essersi assicurata Sara Sanchez, ha raggiunto un accordo con Beatriz Neila Santos, la pilota che ha vinto le ultime tre edizioni della serie continentale.

La ventenne madrilena ha iniziato a gareggiare ad 8 anni e non ha più smesso. Ha corso nella 110cc, 140cc, 300cc e nel 2017 è stata la prima pilota donna di sempre selezionata per la Red Bull Rookies Cup. Ha vinto il Campionato Spagnolo nel 2018 e nel 2019 è stata tra le Top 20 nel World SS300 Championship, ottenendo come miglior risultato un settimo posto sul circuito di Portimao.

Beatriz è stata quindi campionessa europea nel 2020, 2021 e 2022 e negli ultimi due Campionati ha combattuto fino alla fine con Sara Sanchez, pilota che nel 2023 sarà sua compagna di box.

“Sono molto contentata di gareggiare per il 511 Racing Team” – afferma Beatriz Neila Santos “Sarà un anno di cambiamenti poiché dovrò adattarmi alla nuova moto e al nuovo team, ma sarà anche un anno di grandi sfide da superare e di soddisfazioni da conquistare. Non vedo l’ora di iniziare.”

Il lavoro e l’affiatamento della squadra, uniti all’esperienza e alla competitività di Beatriz, consentiranno sicuramente al 511 Racing Team di competere per i vertici.

Women’s European Cup nel 2023 crescerà ulteriormente con pilote giovani, veloci e determinate. Il primo round è in programma fine aprile al Misano World Circuit nell’ambito del Campionato Italiano Velocità.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1