MotoE 2024: i piloti confermati, le date dei test ed il calendario

Il primo Mondiale MotoE (non più Coppa del Mondo), rivoluzionato dall’arrivo della nuova Ducati V21L, s’è concluso lo scorso settembre a Misano. Si delinea però quello che ci aspetta per la seconda stagione con questa denominazione e con la Rossa elettrica. Abbiamo infatti tutte le date del nuovo calendario, che presenta la grande novità della trasferta in Portogallo. Lì avranno luogo tutti i test invernali, quattro giorni per la precisione, come se la caveranno i ragazzi della MotoE?

Non mancano novità anche riguardo la griglia di partenza della prossima stagione elettrica. L’addio di Pons Racing al Motomondiale ha portato alla firma del campione in carica Mattia Casadei con LCR, mentre Nicholas Spinelli è migrato in Tech3. Un nome eccellente al momento fuori dalla MotoE è Andrea Mantovani, vincitore di gare ma senza contratto (la nostra intervista). Riuscirà a rientrare? Debutta Forward Racing, lato piloti arrivano Massimo Roccoli e Oscar Gutierrez. Di seguito ecco tutto quello che sappiamo finora.

Le date dei test invernali

1° test: 21-22-23 febbraio – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° test: 21 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

MotoE, il calendario 2024

1° round: 22/23 marzo – Autodromo Internacional do Algarve, Portimao

2° round: 10/11 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

3° round: 24/25 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

4° round: 30/05-1/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

5° round: 28/29 giugno – TT Circuit Assen

6° round: 5/6 luglio – Sachsenring

7° round: 16/17 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

8° round: 6/7 settembre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

MotoE, la griglia provvisoria

LCR E-Team: Mattia Casadei-Eric Granado

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Massimo Roccoli

Forward Racing: ?-?

Foto: Michelin Motorsport