Supersport, Huertas come Bulega: l’obiettivo del nuovo pilota Ducati

Al secondo anno con la Panigale V2 955 la Ducati è riuscita a trionfare nel Mondiale Supersport e Nicolò Bulega ha guadagnato la promozione in Superbike, sempre con il team ufficiale Aruba Racing. Un percorso di rinascita dopo anni difficilissimi nel Motomondiale. Il testimone del pilota emiliano nella categoria intermedia verrà preso da Adrian Huertas, soffiato alla Kawasaki e certamente uno dei talenti più interessanti della griglia. Un progetto lo ha convinto a lasciare la casa di Akashi, per la quale ha corso negli ultimi tre anni vincendo anche il titolo SSP 300 nel 2021.

Supersport, Huertas sogna in grande con Ducati

Il 20enne madrileno affronterà il terzo anno nella middle class e spera di poter lottare per il titolo. Anzi, il suo obiettivo dichiarato è proprio quello di succedere a Bulega nell’albo d’oro: “Il mio obiettivo – ha detto ad AS – è vincere il campionato del mondo. Sono stato campione in Supersport 300 e penso che ora ho le armi per riuscirci. Darò tutto per riuscirci“.

Idee chiare per Huertas, che si è subito trovato bene con la Panigale V2 e il team Aruba Racing nel test a Jerez. È sicuramente nel posto giusto per pensare di coronare il sogno di vincere la corona iridata del WorldSSP. Dopo un 2022 di “rodaggio” con la nuova moto, la casa bolognese ha preso le misure della categoria e ne è diventata un riferimento.

Adrian come Bulega

Il pilota spagnolo spera di vincere il Mondiale Supersport e poi ottenere un buon posto in Superbike, magari continuando a correre con una Ducati. Il 2024 può essere un anno davvero molto importante e può prepararlo all’eventuale salto di categoria: “La moto è molto buona – ha dichiarato – e credo che insieme faremo grandi cose. Dal primo momento le mie sensazioni sono state ottime. Confronto con la Kawasaki? Ogni moto ha i suoi punti di forza e di debolezza. È vero che nel complesso preferisco la Ducati, che si adatta meglio a me e anche per il mio futuro in Superbike“.

Adrian ritiene la Panigale V2 più propedeutica a un passaggio nella top class delle derivate di serie e sente di poter essere particolarmente forte nel 2024. Le motivazioni e la fiducia non gli mancano, vedremo se saprà essere da subito un grande protagonista del campionato. Nella testa ha l’obiettivo di laurearsi campione e approdare in SBK, come Bulega.

Foto: Aruba Racing Ducati