MotoGP, Morbidelli si ricarica in Brasile: “La magia che mi serviva”

Franco Morbidelli è uno di quei piloti che nel 2024 cambierà squadra e moto con la speranza di rilanciarsi completamente. È reduce da anni molto difficili con la Yamaha e ha la grandissima occasione di corre con la Ducati factory di Pramac Racing, migliore team MotoGP nell’ultimo campionato. Non può sprecarla, può dimostrare di essere ancora all’altezza di una categoria nella quale è stato vice-campione nel 2020 guidando una M1 dell’anno precedente.

MotoGP, Morbidelli

Franky è consapevole della chance che ha tra le mani ed è chiamato a essere competitivo con la Desmosedici GP24. Ha un contratto di un anno e deve mettersi nella condizione di avere una buona sistemazione anche nel 2025. La priorità è guadagnare il rinnovo con Pramac Racing, un team straordinario che sta lavorando benissimo in questi anni. Il campione Moto2 del 2017 dovrà cercare di non patire il confronto con il compagno Jorge Martin, vice-campione 2022 e certamente uno dei top rider più attesi del prossimo campionato MotoGP.

In attesa di riprendere gli allenamenti e di concentrarsi sulla nuova stagione, Morbidelli è volato in Brasile per passare il Natale assieme alla parte brasiliana della sua famiglia. Com’è noto, sua madre Cristina De Franco è brasiliana e lui è molto fiero delle sue origini sudamericane. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato delle foto che lo ritraggono a Recife, città dalla quale viene mamma Cristina. Ha scritto anche il seguente messaggio: “Famiglia, buon tempo e Brasile erano la magia di cui avevo bisogno. Spero che il vostro sia un Natale pieno di allegria, gioia e pace come lo è stato il mio“.

Dopo anni molto al di sotto delle aspettative con la Yamaha, ora il pilota della VR46 Riders Academy cerca la giusta serenità per catapultarsi in un 2024 di rilancio. L’aspetto mentale è fondamentale e con una moto competitiva come la Ducati ha il potenziale per togliersi delle ottime soddisfazioni.