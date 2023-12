Appena due GP in questo 2023, ma Dani Pedrosa è riuscito a calamitare su di sé tutta l’attenzione in entrambe. Non è difficile capire perché: il tester KTM, ritiratosi alla fine del 2018, se l’è giocata alla pari degli attuali piloti a tempo pieno in MotoGP. Citiamo la sorpresa del miglior crono piazzato nelle prime libere a Jerez, ma non dimentichiamo che in due Sprint e due GP il suo peggior risultato è stato un 7° posto tra una ventina di piloti! Il GP migliore è stato senza dubbio quello a Misano, ma è anche il round del quale Pedrosa ha un grosso rimpianto… Salire sul podio sarebbe stato davvero l’apoteosi. Ma chissà, sarà uno stimolo in più per vederlo ancora in azione nel 2024?

KTM se lo tiene stretto

Mika Kallio è stato il pilota che ha fatto la prima scrematura del progetto della casa austriaca, ma è innegabile il salto di qualità con l’arrivo del tre volte iridato spagnolo. Questo a Mattinghofen l’hanno ben capito e non manca occasione per ricordare il lavoro di Dani Pedrosa per portare sempre più in alto il “giovane” progetto KTM in MotoGP. I passi avanti sono stati importanti, Brad Binder su tutti s’è ben comportato in sella alla RC16, ma i GP di Jerez e Misano quest’anno sono stati il momento di gloria per il collaudatore.

“Per raccogliere dati in un contesto di gara”, come ha sempre precisato Pedrosa, che sta mettendo tutta la sua sensibilità nei più piccoli dettagli a disposizione di un marchio che ha una piccola storia in classe regina, eppure sta crescendo costantemente. Ma una volta in azione è difficile rimanere nei margini del tester, viene fuori quindi anche tutto il talento del ‘piccolo Samurai’, che piloti come Rossi, Lorenzo, Stoner e Marquez non hanno mai dimenticato di esaltare.

Il rimpianto di Pedrosa

Ha sorpreso in tutti i turni, dalle libere alle qualifiche, ma evidenziamo in particolare i risultati, ovvero quelli che portano i punti. A Jerez il numero #26 ha chiuso 6° nella Sprint con giro veloce di gara e 7° nella corsa di domenica, mentre a Misano ha ottenuto un incredibile doppio 4° posto. Eccezionale, non è vero? Ma Dani Pedrosa ha finalmente ammesso di avere un piccolo rimpianto, confessato nello speciale che gli ha dedicato DAZN España.

“Ho ottenuto due quarti posti, non potrei chiedere di meglio, ma dopo essere stato così vicino al podio mi sarebbe piaciuto. Peccato per il podio mancato”. Nella gara lunga di Misano era a ridosso di Francesco Bagnaia, sembrava in grado di passarlo e di prendersi il 3° posto… Ma alla fine non è successo. Si è riconquistato però l’ammirazione di tutta la griglia, non parliamo del pubblico festante sugli spalti. Chissà se l’anno prossimo KTM riuscirà ancora a convincerlo a disputare qualche gara… Per la gioia non solo del marchio, ma anche della MotoGP.

Foto: KTM Images/Polarity Photo