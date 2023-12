MotoGP, mercato piloti: c’è un dubbio in casa Ducati

L’arrivo di Marc Marquez nell’orbita Ducati è un’arma a doppio taglio. I dati della sua telemetria consentiranno a tutti i piloti di fare ulteriori passi in avanti, ma in caso di vittorie l’otto volte campione del mondo potrebbe essere un candidato al team factory. Jorge Martin ha già un piede nella squadra ufficiale, ma fino a quando non ci sarà la firma tutto resta un punto interrogativo. Le prime gare della stagione MotoGP 2024 saranno decisive per delineare i piani della Casa di Borgo Panigale.

Marquez candidato al Mondiale

Non è un caso che Marc Marquez abbia scelto Gresini e non Pramac. Non ha voluto legarsi al brand Ducati per più di un anno, non è un mistero che ci sia una grande offerta della KTM al varco per il 2025. Ma non è altrettanto certo che il fenomeno di Cervera non decida di proseguire sulla Desmosedici GP nel caso dovesse trovarsi a proprio agio, consentendogli di ritornare a lottare per il Mondiale. Il test di Valencia lascia presagire che sarà tra i protagonisti del prossimo campionato, come sottolinea il campione del mondo Francesco Bagnaia. “Marc sarà forte, è normale. Perché viene da una moto difficile e ora sale sulla moto migliore… Sarà una bella lotta, e non solo con lui. Bez, Enea, Jorge, Alex… Tutti i piloti Ducati saranno veloci, compreso Franco Morbidelli. Sarà dura, ci saranno molti problemi“.

Mercato piloti incandescente

Tanti i candidati per una sella nel team factory, la decisione non sarà facile per i vertici di Borgo Panigale. O forse è già parzialmente scritta. I contratti di quasi tutti i piloti scadranno alla fine del prossimo anno, ad eccezione di Luca Marini con Honda, Johann Zarco con LCR e Brad Binder con KTM. Inevitabilmente l’attenzione è già puntata anche alla stagione 2025, i riflettori sono su Enea Bastianini che rischia di doversi trovare un altro posto. Jorge Martin è il candidato numero uno dopo la splendida annata 2023, dove si è affermato vicecampione, rischiando di strappare lo scettro iridato a Pecco.

Anche il contratto di Bagnaia è in scadenza, ma il pilota piemontese verrà riconfermato al cento percento. Per quanto riguarda il secondo nome, l’ex direttore sportivo Ducati Paolo Ciabatti ha spiegato che nulla è ancora scritto. “È chiaro che aspetteremo le prime cinque o sei gare. Abbiamo già qualche idea… Sarà una decisione difficile“.

Marc Marquez potrebbe essere un’ipotesi? Il problema principale riguarda il contratto in termini economici. La Casa emiliana non ha nessuna intenzione di sborsare svariati milioni per ingaggiare un fuoriclasse, dal momento che vanta la moto migliore della griglia MotoGP, con cui tutti possono ambire alla vittoria. I tempi dell’era pre-Covid sono finiti, la vicenda Jorge Lorenzo ha insegnato tanto… E Ducati può vincere anche con un giovane talento. Pur vero che Marc Marquez fa gola a molti, se non a tutti.

