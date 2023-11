MotoGP, Luca Marini in Honda: la rivelazione di Alberto Puig

L’esordio di Luca Marini in sella alla Honda si chiude con il decimo crono nella giornata di Test MotoGP a Valencia. L’ex pilota del team Mooney VR46 si piazza come miglior pilota HRC nell’ultima giornata stagionale e appare sorridente dopo il passaggio nella squadra ufficiale Repsol Honda. Il team manager Alberto Puig rivela qualche retroscena sul passaggio del fratello di Valentino Rossi sulla RC-V.

La nuova era della Honda

Dopo la lunga era di Marc Marquez con la Honda durata undici anni, la Casa giapponese va alla ricerca della retta via e si è affidata ad un giovane pilota come Luca Marini. In LCR è arrivato anche l’esperto Johann Zarco, entrambi provenienti dalla Ducati, che potranno fornire dettagli utili per l’evoluzione della RC213V. Nell’ultimo test MotoGP 2023 è stato Joan Mir a farsi carico di tutto il peso dello sviluppo del prototipo HRC, potendo contare anche sulle nuove concessioni della Dorna (scongelamento del motore, test privati ​​con piloti ufficiali, due aggiornamenti aerodinamici…).

Alberto Puig, in una conversazione diretta con il sito ufficiale Motogp.com, ha chiarito che la priorità del suo marchio in questo momento è “fare un corretto sviluppo della moto“, ben consapevole che “siamo lontani da dove dobbiamo essere… Questa è la nostra priorità, fare un netto passo avanti nello sviluppo della moto per la prossima stagione e oltre“. Il team manager catalano ha evidenziato i numerosi cambiamenti organizzativi avvenuti all’interno di HRC per dare un nuovo approccio allo sviluppo della RC213V, una moto che, nella sua versione 2024, uscirà dalla mente di un “nuovo team, una struttura nuova, con una nuova organizzazione che aiuterà questo progresso ad essere più rapido e ad andare nella giusta direzione“.

L’esordio di Luca Marini sulla RC-V

Nel test di Valencia la nuova RC213V ha manifestato evidenti progressi in termini di grip, la moto è più leggera e questo aiuta sia in frenata che in percorrenza di curva. A Luca Marini il compito di fornire gli input di un pilota che viene dalla Ducati per tentare di avvicinarsi alle prestazioni della iridata Desmosedici GP. In merito all’arrivo del pilota VR46 Alberto Puig racconta come si è arrivati al suo nome per sostituire Marc Marquez. “Lui e i suoi uomini sono stati i primi ad avvicinarsi a noi quando è uscita la notizia di Marc. Onestamente non c’erano molte altre opzioni, perché quasi tutti i piloti hanno contratti a lungo termine e lui aveva la possibilità di venire. Ci stavamo pensando, la sua progressione è stata buona negli ultimi anni, abbiamo studiato i suoi progressi. E poi abbiamo pensato che portare Luca in squadra sarebbe stato una buona opzione date le nostre circostanze“.

Nessun tecnico VR46

Alla domanda se la Honda abbia preso in considerazione l’idea di portare un tecnico del Team Mooney VR46 per accompagnare Marini nella sua nuova avventura in Honda, Puig ha precisato che “non porteremo persone di altre squadre per Luca“. Il fratello del Dottore lavorerà fianco a fianco con il suo nuovo capotecnico Giacomo Guidotti, che finora ha diretto tecnicamente il box di Joan Mir. Mentre il maiorchino passerà sotto l’egida di Santi Hernandez. “Luca ha dato già delle buone informazioni ed è molto preciso nei commenti. Siamo soddisfatti di come ha gestito la giornata“, ha aggiunto Alberto Puig.

Marquez in sella alla Ducati

Nessuna sorpresa nel vedere l’ex Marc Marquez subito davanti in sella alla Ducati. L’otto volte campione del mondo ha terminato il test MotoGP di Valencia con il 4° tempo, a meno di due decimi dal miglior giro di Maverick Vinales. “Non sono affatto sorpreso. Cosa si aspettava la gente? Per noi è abbastanza ovvio… Conosciamo il pilota e vediamo il potenziale delle altre moto [la Ducati] – ha concluso il team manager -. Nessuna sorpresa“.

Foto: Instagram @lucamarini10