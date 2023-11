MotoGP, Bezzecchi: “Ho avuto il coraggio di affrontare Marquez”

Marco Bezzecchi a Valencia ha avuto la possibilità di provare la Desmosedici GP23 e ha concluso il test con il terzo tempo assoluto. Un buon modo di finire una stagione che nel complesso è stata molto positiva, anche se gli ultimi due gran premi non sono andati come sperava. Adesso avrà tempo di riposare e ricaricare le energie prima di catapultarsi su un 2024 che dovrà essere un anno di consacrazione.

MotoGP Valencia, Bezzecchi e la Desmosedici GP23

Il pilota del team Mooney VR46 non si è sbilanciato troppo nei giudizi sulla Ducati 2023, vuole riprovarla per esprimersi in maniera più esaustiva: “Le differenze ci sono – ha ammesso a Motosan.es – e mi ci è voluto un po’ per adattarmi alla moto. Il mio stile non si adattava perfettamente. Abbiamo apportato alcune modifiche e ho chiuso la giornata positivamente. Il motore è diverso, è molto potente ma quando tocchi l’acceleratore le sensazioni sono differenti da prima. Non posso dire se questa moto sia migliore, perché non l’ho ancora guidata abbastanza“.

Bezzecchi ha aggiunto altre considerazioni sulla Desmosedici GP23 e le difficoltà affrontate nel test: “Il problema più grande è stato l’adattamento alle caratteristiche della moto. Mi mancava confidenza in ingresso di curva rispetto alla GP22, ma passo dopo passo sono migliorato. La ritengo una mezza giornata positiva, le temperature erano molto basse“.

Ha detto la sua anche sull’arrivo di Fabio Di Giannantonio, nuovo compagno di squadra dopo il trasferimento di Luca Marini nel team Repsol Honda: “Ho tanti ricordi legati a Diggia, in passato eravamo meno maturi e la situazione era peggiore. Ora siamo maturati e c’è rispetto reciproco. Ovviamente, con lui sono meno amico rispetto che con ragazzi dell’Academy che vedo praticamente ogni giorno. Ma sono sicuro che instaureremo un bel rapporto. Ha avuto un grande finale di stagione e meritava di rimanere in MotoGP“.

Di Giannantonio e Marquez

Inevitabile parlare di Marc Marquez, che ha debuttato sulla Ducati del team Gresini ed è stato subito veloce: “Non sono affatto sorpreso – ammette Bezzecchi – e penso che tutti se lo aspettassero. La moto è competitiva e nessuno può dire che Marc non sia un pilota veloce, è un campione. L’ho seguito un po’ di volte, non apposta ma perché aveva rallentato, e mi sono accorto che guidava molto bene“.

A proposito delle polemiche scaturite dall’incidente in gara con lo stesso Marquez, il pilota riminese ci ha tenuto a fare delle precisazioni: “Non entro nei dettagli, c’è stata una conversazione privata. Ovviamente, gli ho detto quello che pensavo e lui ha fatto lo stesso con me. Credo di aver avuto le palle di andare dritto a dirli quello che pensavo, non me ne frega nulla di quello che pensa la gente. Ma ho letto alcuni articoli in cui erano riportate delle brutte parole che io non ho mai detto, cose false che non direi neppure al mio peggior nemico“.

Foto: VR46 Racing Team