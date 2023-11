MotoGP, Aprilia fa sorridere Vinales: “Abbiamo capito la direzione per il 2024”

C’era Maverick Vinales in testa alla classifica al termine del test MotoGP a Valencia. Non una grande sorpresa, dato che il pilota Aprilia aveva siglato una pole da record nel weekend del Gran Premio. Poi nelle gare non ha raccolto quanto avrebbe potuto, soprattutto a causa di scelte sbagliate sulle gomme, però la velocità c’era. Martedì ha avuto l’occasione di provare alcuni aggiornamenti tecnici che lo hanno abbastanza soddisfatto.

MotoGP, test Valencia: l’analisi di Vinales

Il 28enne spagnolo ha espresso considerazioni positive al termine del test: “Non è stata una sorpresa essere veloci – riporta Speedweek – dato che abbiamo il giro record. Il ritmo che ho fatto conferma che potevo lottare con Bagnaia e Zarco in gara. Abbiamo lavorato in modo intelligente, cercando di capire la direzione per il 2024. Il nuovo forcellone ci ha dato dei vantaggi. Abbiamo testato anche delle ali, un serbatoio con forma leggermente diversa e una differente sella. Mi sono sentito più a mio agio sulla moto. Penso che abbiamo fatto progressi, perché riesco a guidare meglio e usare meglio le gomme“.

Vinales ha più motivi per essere soddisfatto del lavoro svolto dal team di Noale: “Abbiamo migliorato molto la partenza. Il sistema utilizzato è lo stesso, però l’erogazione della potenza è completamente diversa. La differenza è enorme“.

Oltre alle partenze, è un altro punto debole della RS-GP era non riuscire a sfruttare le gomme quando il grip aumentava e anche in questo aspetto è stato fatto uno step: “Dopo Sepang abbiamo capito cosa stava succedendo e abbiamo capito qual è il bilanciamento giusto da utilizzare con alta aderenza e gomme nuove. Ora la situazione è chiara. Era importante capire, anche se solo a fine stagione, perché si apre una prospettiva diversa per la nuova moto“.

Foto: Valter Magatti