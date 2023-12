La pausa invernale è l’occasione giusta per sistemare qualche acciacco fisico. Alessandro Zaccone ad esempio ad inizio novembre ha risolto alcuni fastidi ad un ginocchio e sta ricominciando passo dopo passo ad allenarsi. Vuole essere in forma per il Mondiale MotoE 2024, con il chiaro obiettivo di fare molto meglio rispetto alla difficile stagione appena conclusa. In questi giorni per Zaccone è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo con Tech3, un punto di ripartenza importante quindi per il prossimo campionato. Abbiamo chiesto un commento al 24enne di Rimini, oltre a fare il punto sulla sua condizione fisica.

Alessandro Zaccone, prima di tutto come sta il ginocchio?

Ho appena ripreso ad andare in moto, aspetto ancora un po’ prima di ricominciare anche in bici. Principalmente mi dava fastidio quando mi allenavo, ma sembra stia andando bene.

Qual era il problema che ha portato all’intervento?

All’inizio non si capiva bene, poi hanno visto: c’era la cartilagine un po’ rovinata e me l’hanno sistemata. Potrebbe essere la conseguenza dell’infortunio dell’anno scorso in Australia, quando non si sono accorti che avevo una frattura alla rotula. Avevo il ginocchio gonfio, ho fatto tre gare in cui non riuscivo nemmeno ad appoggiare la gamba per terra, ma mi avevano detto che non avevo niente… L’abbiamo vista adesso.

Quando sarai al 100%?

Per il momento mi sento bene, certo mi dà ancora un po’ fastidio quando lo piego per alcuni esercizi, ma niente di esagerato. Dopo un mese fermo ho voglia di ricominciare ad allenarmi per bene, ma più che per il fisico è proprio perché voglio tornare a faticare. Sta andando sempre meglio, ma ancora non so i tempi precisi, si vedrà più avanti.

Alessandro Zaccone, nel frattempo è arrivata la conferma in Tech3 E-Racing.

Il 2023 non è stato un anno facile, ma ci siamo trovati bene assieme e Hervé [Poncharal] ha piena fiducia in me. Avevamo quindi parlato subito del rinnovo ed alla fine abbiamo firmato. Per l’anno prossimo quindi sono abbastanza sereno, di solito il secondo è quello buono! Sono con loro da un anno, ho capito dove lavorare su moto, non un grosso problema, e gomme, per me l’aspetto più difficile tornando dalla Moto2.

La novità della MotoE 2024 sarà Portimao, cosa ti aspetti?

Sarà interessante capire se, con tutti quei saliscendi e compressioni importanti, il peso della moto ed i trasferimenti di carico saranno un problema da gestire oppure no. Vedremo, magari invece è una rivelazione. Da tenere d’occhio anche il meteo: andare a febbraio a Portimao, un posto vicino all’oceano… Diciamo che non mi aspetto un gran sole, ma speriamo non arrivi la pioggia.

Alessandro Zaccone, l’obiettivo sarà prepararsi al meglio per un anno di ‘riscatto’, giusto?

A fine campionato abbiamo continuato a lavorare, abbiamo preso alcuni spunti ed abbiamo tante idee da provare subito. La pausa è lunga e già non vedo l’ora di ricominciare, spero passi presto!

Foto: Valter Magatti