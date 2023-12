Arriva un nuovo annuncio per il Mondiale MotoE 2024. Tech3 E-Racing ha ufficializzato la sua formazione, rinnovata a metà: la conferma è Alessandro Zaccone, accanto a lui arriva Nicholas Spinelli. Per Zaccone, da tempo sulla via della conferma, il rinnovo significa un punto stabile dopo una stagione più complessa del previsto, per puntare a ben altri obiettivi nel nuovo anno in MotoE. Per Spinelli invece è stato un arrivo quasi “in corsa”, visto che si attendeva ormai solo l’annuncio per il suo approdo in RNF. Le note vicissitudini hanno cambiato i programmi, ma dopo un solido anno di debutto avrà la possibilità di mirare ancora più in alto con la struttura francese.

Salgono così a cinque le squadre che hanno annunciato la loro formazione nel prossimo Mondiale MotoE. “Siamo contenti di aver confermato Alessandro Zaccone” è il commento di Hervé Poncharal. “Sono fermamente convinto che il successo arriverà attraverso la continuità. Nel 2023 Alessandro ha mostrato di avere il potenziale per crescere e migliorare, il 2024 sarà un anno decisamente migliore per lui.” Dall’altra parte del box ecco Nicholas Spinelli. “Ha già vinto delle gare in MotoE, è giovane ed è cresciuto tanto nel 2023. Siamo molto lieti di averlo con noi e siamo sicuri che lui ed Alessandro possano spingersi a vicenda, con l’obiettivo di vincere in gara e di lottare per il titolo.”

MotoE 2024, i piloti confermati

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: ?-?

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

Prettl Pramac: ?-?