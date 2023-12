Dopo un anno trascorso in Superbike, Lorenzo Baldassarri nel 2024 farà ritorno in Supersport. Poco fa è stato ufficializzato il suo trasferimento nel team Orelac Racing VerdNatura, correrà con una Ducati Panigale V2 955. Nel comunicato la squadra spagnola si è detta sicura che il pilota marchigiano lotterà per il titolo mondiale.

Supersport, Baldassarri da titolo nel 2024?

Il proprietario José Calero è molto felice di essersi assicurato Balda, con lui sente di poter puntare molto in alto: “C’è una squadra e un pilota per competere per il titolo, dopo molti anni di esperienza in cui abbiamo lavorato in modo affidabile con diversi piloti come Raffaele di Rosa, che ringraziamo per il suo impegno. Ovviamente poi tutto deve quadrare, ogni dettaglio conta e la fortuna è molto importante, ma il lavoro c’è e il sogno di diventare campioni può diventare realtà“.

Baldassarri ha corso in SSP già nel 2022, quando ha battagliato per la corona iridata con Dominique Aegerter per buona parte della stagione. Allora militava nel team Evan Bros, che aveva preso in considerazione un suo ritorno per il 2024. Sfumata la possibilità di risalire sulla Yamaha R6, il pilota italiano ha firmato con Orelac VerdNatura e cercherà di laurearsi campione. Nel box con lui ci sarà il connazionale Federico Fuligni, che già conosce bene.

Foto: Orelac Racing