Il fresco numero #1 del Mondiale MotoE pronto per ripetere la sfida. Di ieri la notizia che Mattia Casadei correrà con LCR E-Team nel 2024, al quale affiancherà l’impegno nell’Europeo Moto2 (ancora da ufficializzare con chi). Niente numero #1 però sulla sua Ducati, Casadei va avanti col suo #40 anche per l’anno di difesa del titolo. In questo 2023 appena concluso però il pilota di Rimini ha avuto modo anche di mettersi alla prova in Moto2 con Fantic, una sfida difficile da affrontare anche con un guaio fisico accusato in corsa. Abbiamo avuto l’occasione di fare il punto, ecco cosa ci ha raccontato.

Mattia Casadei, nel 2024 sarai ancora in MotoE. Com’è arrivato l’accordo con LCR?

Sono molto contento di approdare nel team di Cecchinello, sarà una bella avventura. Era da un po’ che Lucio si era interessato a me, appena ho saputo che c’era l’occasione per andare nel suo team l’ho sfruttata e siamo arrivati all’accordo. Continuerò quindi a correre in MotoE, sempre col mio numero a cui sono molto affezionato e con cui ho vinto l’anno scorso. Sarò anche nel CEV Moto2, ma sto ancora parlando con vari team e non c’è niente di ufficiale.

Sarà una situazione nuova, devi difendere il titolo. Vuol dire anche più pressione?

Per me sarà una situazione migliore, la pressione alla fine sarà la stessa di tutti gli anni. Bisogna fare bene, noi ci proveremo e vediamo cosa succede.

Mattia Casadei, guardiamo al capitolo Moto2: come sta la tua schiena?

Ho accusato un infortunio, una piccola frattura alla vertebra L5, ma potevo correre quindi niente di troppo serio. Accuso ancora un po’ di dolore, ma ormai direi che è passata.

Ti ha condizionato negli ultimi GP dell’anno?

Un po’, nel senso che comunque mi faceva male, ma nonostante questo ho sempre dato il massimo. Abbiamo però fatto fatica e non siamo riusciti a trovare la via giusta per esprimerci al meglio. Sapevo che non era facile, ma sicuramente mi servirà tanto il prossimo anno nel campionato europeo, quindi sono comunque contento.

Qual è stata la parte più difficile di queste gare?

Le piste mi sono piaciute tutte, non è stata una difficoltà. Ho fatto però fatica a sentirmi bene con le gomme ed un po’ con l’assetto della moto. Nello specifico, è mancato il giusto feeling che mi permettesse di spingere un po’ di più, quindi non sono mai riuscito ad esprimermi al 100% e mi è dispiaciuto. È una categoria difficile, ci abbiamo provato ed abbiamo dato il meglio di noi. Ma non sono preoccupato per l’anno prossimo: so che se riuscirò a lavorare bene nel CEV allora andrò forte.

Mattia Casadei, c’è invece qualcosa in particolare che hai imparato?

È fondamentale essere a posto per vincere ed avere un bel rapporto con la tua squadra. Soprattutto questi due aspetti.

Tu hai corso con le Dunlop, l’anno prossimo invece ci saranno le Pirelli anche nell’Europeo Moto2. Come vedi questo cambio?

Non ho ancora provato le nuove gomme, ma so come funzionano le Pirelli, mi piacciono tanto e sinceramente non vedo l’ora di correrci.

Mattia Casadei, adesso quali sono i tuoi programmi?

Ho fatto quasi due settimane di pausa, adesso ho già ricominciato ad allenarmi. Al momento in maniera un po’ più tranquilla, poi dalla prossima settimana ricomincerò al 100%, così a Natale posso mangiare!

Foto: Valter Magatti