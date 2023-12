L’anno prossimo cambiano i colori per Kevin Zannoni. Il 23enne pilota romagnolo affronterà la sua quarta stagione in MotoE con Aspar Team, nuovo compagno di squadra del bicampione Jordi Torres al posto di Maria Herrera. Dopo l’esordio nel 2021 con LCR e due annate con SIC58, con cui sono arrivati quest’anno la prima pole ed i primi podi di categoria, Zannoni ha deciso di abbracciare una nuova sfida per la stagione 2024. Com’è arrivato alla scelta? Abbiamo parlato col bicampione CIV Moto3 per farcelo raccontare.

Kevin Zannoni, nuova squadra per la MotoE 2024.

Ci siamo messi d’accordo un po’ dopo la fine del campionato, non ci è voluto molto per arrivare alla firma. Stavo facendo le mie valutazioni e alla fine ho preso questa decisione di cambiare team e di andare con Aspar. È una squadra molto, molto importante e mi hanno accolto subito benissimo, sono stato super contento di questa occasione.

Come sei arrivato a questa scelta?

C’erano i presupposti per continuare con SIC58 Squadra Corse, ma alla fine è il risultato di un insieme di valutazioni che si fanno alla fine della stagione per la trattativa successiva. Io comunque sarò per sempre grato al team SIC58, ci tengo a fare un grande ringraziamento per l’occasione che mi hanno dato in questi due anni ed anche per la wild card Moto3 che ho fatto in Thailandia qualche anno fa. Sicuramente sarò sempre legato a questa squadra.

Kevin Zannoni, alla fine quindi hai deciso di cambiare.

Sì, ho sentito che era il momento. Non si tratta poi di un team qualunque, ma di una squadra molto importante che parla un po’ da sola con tutti i titoli che hanno conquistato. Aver avuto l’occasione di entrare in un team che ha vinto così tanti mondiali, circondato da persone che hanno vinto mondiali come Jorge Martinez e Nico Terol, per me è la cosa giusta.

Condividerai il box anche con Jordi Torres, bicampione MotoE.

Un altro nome da aggiungere agli altri campioni del mondo. Sicuramente è l’ambiente giusto per il mio sogno, che è appunto diventare campione del mondo.

Kevin Zannoni, un solo obiettivo quindi per il 2024, giusto?

Bisogna sempre aspettare i fatti e i risultati prima di dire qualcosa con certezza. Sicuramente gli obiettivi cambiano: quello che ho fatto in Austria, cioè lottare per il podio e la vittoria, devo riuscire a farlo in tutte le gare per essere un protagonista della stagione.

I motori sono in pausa invernale, tu cosa fai in questo periodo?

Ho continuato la mia preparazione fino a metà ottobre, poi ho fatto tre settimane di pausa: mi sono rilassato, sono stato un po’ di più con la famiglia e gli amici. A novembre ho ricominciato a pieno ritmo per la prossima stagione, operativo al 100% tutti i giorni. Non mi fermerò neanche durante le feste, festeggio e poi vado in palestra! Continuo ad allenarmi sempre, preferisco fare così tutti gli anni. L’unica cosa che manca è l’allenamento in moto, qui in Italia adesso è difficile, ma da gennaio magari penserò se andare anche all’estero per girare in moto.

Guardando all’anno prossimo: cosa pensi della novità Portimao?

Io non lo conosco, non ci ho mai girato. Avremo due test invernali con la MotoE per provare il circuito, per me sarà un po’ una novità, non solo la pista ma anche il team. Saranno prove ufficiali molto importanti per arrivare pronti al fine settimana di gare. La Ducati poi s’è sempre comportata bene in tutti i circuiti e sono sicuro che lo farà anche lì, dovremo solo capire se ci saranno novità.

Kevin Zannoni, oltre alla MotoE ci sono altre idee per il 2024?

Al momento ho solo la MotoE e non mi dispiacerebbe neanche rimanere totalmente concentrato su questo campionato. Se capitasse però qualche altra occasione interessante, come ad esempio la Moto2 al CEV, la valuterei volentieri.

Foto: Aspar Team