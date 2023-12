MotoE, Aspar Team punta su Kevin Zannoni per il Mondiale 2024

Aspar Team completa la sua formazione MotoE per la prossima stagione. Kevin Zannoni lascia SIC58 e si unisce al progetto della squadra di Jorge Martinez, accanto al già annunciato Jordi Torres. Il bicampione tricolore Moto3 continua la sua corsa nel Mondiale elettrico, con chiare intenzioni di arrivare a lottare per il titolo. Zannoni rileva il posto occupato finora da Maria Herrera, che Aspar Team aveva già salutato in questi giorni.

“Osserviamo Zannoni da anni”

Jorge Martinez si mostra soddisfatto della sua formazione per la prossima stagione in MotoE. “L’anno scorso abbiamo scelto il ritorno a casa di Jordi Torres e si è rivelato un successo” ha dichiarato il boss del team Aspar, commentando il primis il pilota confermato. “Jordi ci ha portato in alto, ci ha fatto sognare il titolo e sono sicuro che nel 2024 farà lo stesso.” Dall’altra parte del box ci sarà un nuovo arrivo. “Diamo il benvenuto a Kevin Zannoni, un pilota giovane che stiamo osservando da anni” ha sottolineato Martinez. “Quest’anno ha ottenuto il suo primo podio per il prossimo vogliamo dargli gli strumenti migliori per continuare la sua progressione ed ottenere grandi risultati insieme a noi.”

MotoE 2024, le conferme finora

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

[Prettl Pramac: ?-?]

Trackhouse: ?-?

Foto: Aspar Team