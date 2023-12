MotoGP, Aprilia: regalo di Natale speciale per Miguel Oliveira

La stagione MotoGP è finita ed è tempo di prepararsi per il prossimo anno. Miguel Oliveira ha appena concluso la sua prima avventura con l’Aprilia, sfiorando il podio in alcune occasioni, ma rimediando anche degli infortuni che hanno compromesso il 2023. La Casa di Noale punta molto sul talento portoghese che presto potrebbe passare nel team factory. In vista del Natale Aprilia ha voluto fargli un bel regalo.

Un regalo per Oliveira

Dopo una stagione piuttosto complicata fra infortuni e risultati piuttosto modesti, Miguel Oliveira spera di rifarsi quanto prima. Chiuse le beghe finanziarie con CryptoData, la squadra satellite continuerà il suo viaggio in classe regina con la struttura americana TrackHouse Racing e Raul Fernandez come compagno di squadra. Negli ultimi giorni ha anche ricevuto un regalo di Natale del valore di oltre 50.000 euro dalla Casa veneta, che l’ha voluto ringraziare per il lavoro svolto consegnandogli una Aprilia RSV4 X Trenta.

Si tratta di un modello commemorativo per il 30° anniversario del primo titolo mondiale conquistato nel 1992 nella classe 125cc. È una delle moto più potenti del marchio, sviluppata dal reparto Aprilia Racing e offre prestazioni da autentica superbike. La RSV4 X Trenta ha un’aerodinamica davvero curata , ispirata ovviamente agli studi eseguiti dal reparto MotoGP sulla RS-GP, rendendola una delle Superbike più agili attualmente sul mercato. Limitata a sole 100 unità, a questa RSV4 non manca nulla, a cominciare dalla potenza, con un motore V4 da 1100cc, capace di erogare 230 CV.

Una Superbike che quasi sicuramente Miguel Oliveira utilizzerà durante l’inverno per allenarsi sul circuito di Portimao in vista della prossima stagione MotoGP. Il costruttore veneto vuole tenere testa ai “cugini” della Ducati e per riuscirci punta molto anche sulla preparazione dei suoi quattro piloti. Per il portoghese si tratta di mettersi alle spalle un 2023 davvero sfortunato. Prima l’incidente nella gara d’esordio in Portogallo, poi nel GP di Spagna, dove si è fratturato la testa dell’omero. Come se non bastasse, in Qatar è caduto e si è fratturato la scapola destra. Ora il portoghese si sta riprendendo e sta trascorrendo del tempo con la sua famiglia, che da un mese conta un nuovo membro: il suo secondo figlio.

