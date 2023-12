MotoE, Jordi Torres e Aspar Team insieme anche nel 2024

Squadra che vince non si cambia. Il vice-campionato MotoE di Jordi Torres e del Aspar Team ha certamente convinto le due parti ad andare avanti insieme, con il chiaro obiettivo di trasformare il numero #2 in numero #1. Torres è già bicampione di categoria, ma ci è riuscito con Pons Racing, non con la squadra di Jorge Martinez. Struttura che rinnova la sua fiducia nell’esperto pilota spagnolo per il Mondiale 2024.

Torres-Aspar, solido binomio

Un sodalizio che era iniziato nel periodo Moto2 e che si è ritrovato l’anno scorso in MotoE. Con successo, visto che Jordi Torres s’è giocato fino all’ultimo l’iride della classe elettrica, parte del trio protagonista completato dal poi campione Mattia Casadei e da Matteo Ferrari. Mai Aspar Team era arrivato così vicino al titolo MotoE, la scelta di continuare assieme appariva quindi una pura formalità. “È stato un anno sulle montagne russe, ricco di emozioni, con momenti belli e momenti più difficili. Ma la cosa più bella è che nel 2024 saremo di nuovo assieme” è il commento di Jordi Torres, che ha così ufficializzato l’accordo.

MotoE 2024, i piloti finora confermati

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-?

Ongetta SIC58 Squadra Corse: ?-?

Prettl Pramac: ?-?

Foto: Valter Magatti