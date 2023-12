MotoGP, Bagnaia svela la scelta dopo l’incidente a Barcellona: “Non volevo scuse”

Francesco Bagnaia ha vinto due titoli MotoGP consecutivi, cosa che in passato è riuscita solo a leggende come Valentino Rossi e Marc Marquez. Dopo i 91 punti recuperati a Fabio Quartararo nel 2022, quest’anno ha avuto una lotta serrata con Jorge Martin. Ha dovuto sudare questi due trionfi e probabilmente nel 2024 sarà ancora più difficile confermarsi campione.

MotoGP, Bagnaia ripercorre la stagione

Il pilota Ducati ha parlato al sito ufficiale MotoGP del suo 2023: “È stato lungo, mentalmente molto impegnativo, ma fantastico per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato nel modo migliore possibile, tolte le cadute in Argentina e Austin. Nella seconda parte della stagione, dopo Barcellona, ho iniziato a faticare di più“.

Ovviamente, il pauroso incidente avuto a Barcellona ha condizionato Pecco: “È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. Il giorno dopo mi sono svegliato ed ero distrutto. Non potevo quasi muovermi dal letto, non è stato semplice. Abbiamo spinto molto dal punto di vista mentale. Abbiamo preferito non condividere molto con i media e le persone in merito a ciò che sentivo. La gente non può capire tutto e io non volevo nessuna scusa“.

Proprio nel momento in cui si è fatto male, riuscendo comunque a tornare subito in pista a Misano, c’è stata la crescita esponenziale di Martin: “È diventato super veloce – racconta Bagnaia – e ha dimostrato di essere il più veloce in alcuni momenti della stagione. Nelle sprint race è sempre stato forte. Per vincere le sprint devi essere il più veloce, per vincere alla domenica devi essere il più forte e noi abbiamo dimostrato di esserlo“.

Pressione e voglia di vincere

Il tre volte campione del mondo ha parlato anche del tema pressione, inevitabilmente presente in un campionato di altissimo livello come la MotoGP: “La pressione è un privilegio, senza quella sensazione non puoi divertirti. È la cosa migliore e devo dire anche grazie a Jorge per avermela fatta sentire ancora di più“.

In ottica 2024 Bagnaia sa di doversi impegnare ancora di più per riuscire a vincere il titolo: “Penso di avere più aree in cui poter migliorare. Sarà sempre più difficile. Ci sarà Marc Marquez con la Ducati, Martin ancora, Bezzecchi, forse Quartararo, forse Morbidelli, impossibile dimenticare KTM. Le vittorie chiamano altre vittorie, non smetterò di volerne altre“.

Foto: Ducati Corse