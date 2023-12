Pistard lascia il National e si sposta nella Superbike spagnola

Addio National Trophy, il team Pistard si lancia in una nuova avventura: il Campionato Spagnolo Superbike. Dopo aver vinto le ultime tre edizioni consecutive del National Trophy, di cui una con Roberto Tamburini e due con Gabriele Giannini, la squadra laziale ha deciso di voltare pagina e gareggiare in Spagna. Non lascerà completamente l’attività in Italia: Pistard sarà presente in Coppa Italia seguendo i piloti BMW. Nel National farà qualche wild card, non prenderà più parte a tutto i campionato come aveva fatto nelle ultime stagioni.

“Il team Pistard debutta in ambito internazionale – racconta Gianluca Galesi a Corsedimoto – faremo tutto il campionato spagnolo sempre su BMW con un pilota italiano emergente che renderemo noto a breve: ora stiamo definendo gli ultimissimi dettagli. La nostra priorità è continuare a crescere i giovani come abbiamo fatto con Gabriele Giannini. Tra l’altro nel 2024 continuerò a seguirlo come manager e cercherò di fornirgli il mio supporto”.

Perché avete scelto di lasciare il National?

“Principalmente per un problema di concomitanze. Il calendario del National Trophy non segue più completamente quello del CIV e molte gare si sovrappongono con quelle del Mondiale Superbike. Il nostro ingegnere, Simone Casaroli, sarà impegnato nel Mondiale con BMW e per non sarebbe stato molto difficile fare un campionato senza di lui. In più il nostro nuovo pilota preferisce partecipare all’ESBK e noi stessi, come team, abbiamo voglia di nuovi stimoli dopo avere vinto per tre anni il National Trophy. Affronteremo questa avventura internazionale con grande entusiasmo sperando di contribuire alla crescita ed alla valorizzazione di una giovane promessa”.

Foto: social Gabriele Giannini