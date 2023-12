Supersport, il VFT Racing punta sullo spagnolo Yeray Ruiz

Il VFT Racing era uno degli ultimissimi team del Mondiale Supersport 2023 a non aver ancora comunicato il nome del pilota, ora lo ha ufficializzato. La squadra romagnola si concentrerà su un unico pilota, Yeray Ruiz, al quale sarà affidata la Yamaha R6. Lo spagnolo è nato a Malaga nel 2003 ed ha già dimostrato notevole talento. La sua carriera è stata contrassegnata da numerosi successi, tra cui spicca il titolo nel campionato Supersport spagnolo. Yeray Ruiz ha gareggiato inoltre nel Campionato Europeo Moto2 ed ha all’attivo due partecipazioni come wildcard nel motomondiale.



“Siamo entusiasti di accogliere Yeray Ruiz nella nostra famiglia – commenta il team manager Fabio Menghi – E’ giovanissimo e la sua straordinaria abilità e esperienza nel campionato Supersport spagnolo e Moto2 sarà un valore aggiunto al nostro team. Con Yeray vogliamo raggiungere nuovi importanti traguardi.”

Yeray Ruiz è entusiasta “Sono davvero felice di unirmi a VFT Racing per la stagione 2024. È un grande passo nella mia carriera e sono sicuro di poter dimostrare il mio valore in una categoria così competitiva come il WorldSSP. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Desidero ringraziare Fabio e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa opportunità.”

Il VFT Racing aveva iniziato il 2023 con uno straordinario secondo posto conquistato da Nicholas Spinelli in Australia (leggi qui) ma poi non era più riuscito a conquistare risultati di rilievo. Con l’arrivo di Yeray Ruiz spera di togliersi nuove soddisfazioni.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri