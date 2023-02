Supersport: Nicholas Spinelli “Esordio bellissimo ma non mi monto la testa”

Nel Mondiale Supersport sta nascendo una nuova stella? E’ troppo presto per dirlo ma Nicholas Spinelli è sicuramente un gran talento. A Phillip Island ha stupito tutti, probabilmente anche se stesso. “Furia”, come viene soprannominato, in un’intervista pre-stagione ci aveva detto che nelle prime gare avrebbe dovuto fare esperienza. Per lui era tutto nuovo: circuito, moto e team. Per lui sarebbe stato già positivo centrare la top 10 invece ha conquistato il secondo posto sulla Yamaha VFT Racing dopo una gara perfetta. Già durante le prove aveva brillato con il terzo tempo nelle FP2 ed il quinto nella Superpole.

Nicholas Spinelli ha 21 anni, ne compirà 22 a giugno, vive in provincia di Pescara ed è cresciuto nel Talenti Azzurri FMI. Diplomato al Liceo Scientifico, aveva iniziato l’università poi interrotta per concentrarsi sulle gare. Ha all’attivo tre titoli italiani: due in Moto3 ed uno nella Supersport Next Genation nel 2022.

E’ alla sua terza stagione in sella ad una Supersport. La prima volta ci è salito nel 2021 quando ha brillato nel National Trophy.

“E’ stato bellissimo – racconta Nicholas Spinelli a Corsedimoto – negli ultimi giri quando ero terzo ero già molto felice però ho cercato di stare calmo perché vedevo che il feeling aumentava giro dopo dopo giro. Ho cercato di guadagnare sui primi 2 ed infatti nel finale sono arrivato su McPhee, sono riuscito a passarlo subito ed ho messo nel mirino Bulega. La gara ormai era finita e sono arrivato a nove decimi da lui.

Per me è uno splendido traguardo questo secondo posto nella gara di esordio però non mi monto la testa e rimango calmo: domani c’è un’altra gara e vediamo come andrà. Ringrazio il mio Team Manager Fabio Menghi, la Yamaha per il supporto, la mia famiglia, il mio manager e tutti quelli che mi seguono”.