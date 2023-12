Andrea Mantovani a piedi in MotoE “I risultati non contano niente?”

Sembrava una pura formalità, così è stato in effetti. Andrea Mantovani ed il team Mesaroli Racing hanno ufficializzato la collaborazione per l’intero 2024 nel CIV Supersport. Un finale scontato visti i risultati ottenuti in corsa dal pilota ferrarese, schierato in sella alla Ducati Panigale V2 della squadra di Vittorino Mesaroli per alcuni round: in quattro gare ha conquistato tre podi, di cui una vittoria, ed una pole position. Un accordo che regala un pizzico di serenità a Mantovani per quanto riguarda il suo futuro, mentre guardando alla MotoE la situazione al momento è in stallo dopo l’improvviso addio di RNF, fuori dalla MotoGP ed anche dalla classe elettrica… “Manto” quest’anno ha ottenuto due vittorie, un altro podio e costanti top 10, ma al momento è senza sella.

Andrea Mantovani, un accordo che appariva scontato per il CIV 2024.

Abbiamo formalizzato con Mesaroli Racing e sono felicissimo! Con loro mi sono trovato veramente molto bene, è un bellissimo team con delle bravissime persone. Per me era molto, molto importante proseguire con loro, avere un altro anno di esperienza, per cercare di dare un seguito a quello che abbiamo fatto. A parole, finita Imola, era già confermato, si trattava solo di ufficializzare la cosa e venerdì abbiamo firmato. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro, sono molto motivato e ho voglia di fare veramente molto bene.

Possiamo già parlare di obiettivi?

Quest’anno in quattro gare abbiamo ottenuto tre podi, due secondi posti ed una vittoria, più una pole position. Non mi sembra una presunzione pensare che possiamo puntare al titolo! Sappiamo che le variabili possono essere tante, ma se col cambio di gomme ci troviamo bene e riusciamo a trovare un buon assetto sulla moto, perché no?

Andrea Mantovani, ci racconti un po’ cos’è successo per la MotoE?

Già dal weekend di Barcellona mi avevano detto che ero confermato per la prossima stagione. A Valencia ormai sembrava tutto a posto, per me sarebbe stato importante fare un secondo anno con la stessa squadra. Invece è arrivata questa bomba, quindi ci rimani un po’ così. Purtroppo sono cose che possono accadere e adesso mi ritrovo così. Io non posso fare altro che ringraziare il team RNF perché per tutta la stagione mi ha dato un’ottima moto, con i meccanici mi sono sempre trovato benissimo ed abbiamo lavorato in un modo splendido. Stavamo già facendo i piani per il 2024, invece è saltato tutto.

Ci sono stati contatti con altri team?

Ci sono stati alcuni contatti, ma momentaneamente io sono senza sella. La cosa che mi rammarica di più è che sono stato uno dei piloti più vincenti della stagione: ho vinto e fatto podio, sono stato lì davanti, eppure mi ritrovo in questa situazione… Mi lascia perplesso. Dalla mia ho i risultati ottenuti durante l’anno, me lo merito quindi di non avere un contratto? I risultati quindi non contano niente? Al momento però non posso farci niente, solo prendere atto di quello che sta succedendo. Io ci spero ancora, ma ad oggi non ho nulla.

Foto: RNF MotoE Team