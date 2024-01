Ian Hutchinson ritorna al team Padgett’s Honda per il TT 2024

Per il TT 2024 si riformerà un sodalizio che ha scritto una memorabile pagina di storia della competizione. Ian Hutchinson, reduce da qualche anno difficile e dall’assenza forzata dell’edizione 2023, tornerà a vestire i colori Padgett’s Honda per l’Isle of Man TT e la North West 200. Rispetto al suo precedente ritorno con la compagine di Clive Padgett del 2018 limitata alla sola classe Supersport, in questa circostanza correrà con le CBR vestite con la livrea Milenco in tutte le classi ‘Solo‘.

L’IMPRESA DEL TT 2010

Come detto, si tratta di un sodalizio che, non più tardi del 2010, si rese artefice di un trionfale TT, assicurandosi la vittoria in tutte e cinque le gare ‘Solo‘ tra Superbike, Superstock, Supersport ed un Senior TT già nella storia. ‘Hutchy‘ anche in questo 2024 correrà con Padgett’s in queste classi, sostituendo di fatto Davey Todd, il quale ha preso il suo posto al TAS Racing già sul finire del 2023.

NORTH WEST 200 E TT NEI PROGRAMMI

Il programma di partenza vedrà Ian Hutchinson con Milenco by Padgett’s Motorcycles Honda correre alla North West 200 ed al TT, cercando di ritrovare quantomeno dei piazzamenti a podio che mancano ormai da diversi anni. Da quel trionfale TT 2010 ne ha infatti vissute di ogni, saltando diverse stagioni per una serie di infortuni scaturiti in principio dalla caduta al via della gara del British Supersport a Silverstone nel 2010.

SFIDA IN HONDA

Con questo accordo, Honda potrà così contare al Tourist Trophy 2024 su diversi road racers di vertice. Oltre ad Hutchinson in Padgett’s, con Honda Racing UK correranno il leggendario John McGuinness, il giovane Nathan Harrison più Dean Harrison, quest’ultimo strappato a DAO Racing Kawasaki.