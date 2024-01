Moto2, Xavi Artigas: il cambio all’improvviso

Non mancheranno gli esordienti nella prossima stagione Moto2. Nel caso di Xavi Artigas il salto di categoria non era davvero all’orizzonte. Il pilota spagnolo infatti aveva già rinnovato con CFMoto PruestelGP per una terza stagione, affiancato stavolta da Riccardo Rossi, prima del fulmine a ciel sereno a Valencia che ha portato all’addio alla Moto3 da parte della struttura sassone. Artigas però non ci ha messo molto a trovare un nuovo posto: in breve è arrivata la firma con Forward Racing, quindi per lui c’è il saluto alla Moto3 per passare in classe intermedia. Un’altra mossa che potrebbe essere considerata prematura…

Xavier Artigas, il triennio Moto3

Il catalano classe 2003 debutta nel Campionato del Mondo proprio alla fine della stagione 2019, una prima wild card chiusa con il primo podio mondiale. La prima stagione completa sarà però nel 2021, dopo aver chiuso il CEV Moto3 da vice-campione dietro a Izan Guevara. Non è un anno semplice per Artigas tra ritiri, piazzamenti fuori dai punti e la positività al Covid che lo tiene fermo per due GP. Ottiene però varie top 10 e conferma la sua predilezione per Valencia: 17° in griglia, rimonta e vince la sua prima gara mondiale. Il passaggio a CFMoto (KTM) ed a PruestelGP, con cui rimane fino a fine 2023, non porta particolari progressi. Nel 2022 chiude sei volte in top 10, con due quinti posti come risultati di rilievo della stagione. L’anno scorso ha messo a referto un podio ad Austin e cinque top 8 come migliori piazzamenti.

Improvvisamente il cambio

Come detto inizialmente, il programma già annunciato di Xavi Artigas era un’altra stagione in Moto3 e sempre con la squadra guidata da Florian Pruestel. Piano stravolto a Valencia con l’improvviso addio di CFMoto e tutto quel che è seguito: la squadra che non ha altra scelta che salutare il Motomondiale, i due piloti già annunciati che rimangono a piedi. Per Artigas però s’è aperta subito una porta in Moto2, precisamente in Forward Racing accanto al connazionale Alex Escrig. Un’occasione od un salto forse azzardato? Questo lo dirà il tempo, dai primi test inizierà il vero processo di adattamento alla classe intermedia.

Foto: Social-Xavi Artigas