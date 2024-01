MotoGP, Brad Binder: “La Sprint è più fisica, ma mi diverto di più”

di Manuel Pecino/motosan.es

Brad Binder ha chiuso la stagione 2023 con ottimi risultati con KTM. Per finire anche un podio inaspettato dopo la retrocessione di Fabio Di Giannantonio per la pressione delle gomme. Il pilota sudafricano ha davvero brillato nella Sprint Race, diventandone uno dei dominatori. Oltre a questo, Binder è arrivato quarto nel Campionato del Mondo, primo pilota KTM in sella alla prima moto non-Ducati. Di seguito potete leggere la nostra intervista esclusiva al pilota sudafricano.

Binder, riassumi la tua stagione 2023.

“Abbiamo avuto qualche sviluppo sulla moto. Abbiamo dovuto cercare di sfruttare tutti i margini per avere un vantaggio, per essere in grado di andare un po’ più veloci. Ma anche per frenare più forte, accelerare più forte: questo è stato il più grande vantaggio che abbiamo avuto. Sulla maggior parte dei circuiti siamo quasi un secondo al giro più veloci, almeno nel nostro attacco a tempo pieno. Ci sono molte aree molto piccole che siamo riusciti a migliorare e che alla fine hanno fatto una grande differenza.”

Che confronto fai tra la moto 2022 e quella 2023?

“È un po’ più dura da muovere, ma allo stesso tempo è qualcosa a cui devi abituarti perché le prestazioni ci sono, quindi per me va bene. La prima volta che la provi potrebbe non piacerti, ma devi capire che ha un maggiore potenziale e che nel nostro pacchetto precedente avevamo già massimizzato tutto”.

Jack Miller è arrivato in KTM dalla moto più competitiva del momento, la Ducati.

“Per me una delle cose più importanti è che quando Jack è arrivato, veniva dalla moto di riferimento che tutti cercavano di battere. È stato in grado di portare la sua conoscenza e la sua sensibilità per il produttore precedente, ovviamente questo ci ha dato una buona direzione da seguire e allo stesso tempo è stato molto veloce nel confermare quello che avevo già detto io. Da quando abbiamo iniziato il primo test abbiamo fatto subito un buon passo nella giusta direzione. Penso però che, prima che Jack salisse in moto, eravamo già un po’ più veloci rispetto all’anno prima, che tutto stava andando davvero bene. Penso che questo ci abbia dato davvero un’idea più chiara di dove dovevamo andare.”

Brad Binder, hai dovuto adattarti al nuovo modo di guidare.

“Ad essere onesti, non hai bisogno di cambiare molto il tuo stile di guida. È solo il modo in cui gestisci le cose, devi essere un po’ più avanti, perché tutto è un po’ meno veloce e meno agile e tutto il resto. Tu quindi devi abituarti, devi fare in modo che diventi la tua nuova normalità: questa è stata la differenza più grande.

Potresti togliere qualcosa dall’attuale MotoGP?

“Sono solamente il pilota, mi piace correre e mi piace spingere la moto al limite. Questo è ciò che mi piace davvero e che mi tiene sveglio la notte, per cercare di capire come essere migliore. Purché sia ​​uguale per tutti”.

Il verde all’ultimo giro è punibile. Lo Stewards Panel deve analizzare l’azione e decidere se c’è una punizione con una sanzione di tempo o di posizione.

“Lo capisco, certo: per me andrebbe rivisto, ma ovviamente capisco le regole. Non mi importa se perdo il podio due volte nello stesso GP per aver messo piede sul verde. Corro per vincere, non per arrivare secondo o terzo”.

Brad Binder, hai chiuso quarto nella classifica generale. Contando solo le Sprint Race saresti terzo, con le gare di domenica quinto.

“Penso che la cosa più importante sia che siamo stati gli stessi due o tre piloti con cui ho lottato tutto l’anno. In alcune gare è stato diverso, ma questi tre piloti davanti a me sono rimasti sempre lì. Sempre tra i primi cinque, sempre in lotta per il podio, sempre in lotta per la vittoria. Devo quindi essere più spesso parte del gruppo e meno dietro di loro”.

Brad Binder, cosa si sceglie tra la gara di domenica e la Sprint Race?

“È strano, perché la verità è che mi sono reso conto che la Sprint è molto più fisica della gara principale, perché in questa devi preoccuparti dell’usura delle gomme e di tutto il resto. Mentre nella gara Sprint è come un attacco dal primo giro, sono circa 10 o 12 giri. Onestamente preferisco un po’ la gara Sprint perché mi piace più andare al limite che cercare di arrivare fino alla fine con le gomme”.

Un’analisi del modo corretto per restare al vertice e lottare per il campionato.

“Penso che tu debba andare avanti con il tuo lavoro. Alla fine, che si combatta o meno per il titolo, siamo qui per provare a vincere le gare e bisogna mantenere lo stesso livello di intensità. Devi sempre tenere presente che non vuoi mai un risultato negativo, vuoi che ognuno combatta per se stesso, ovviamente, e non vuoi scontrarti con loro o fare qualcosa di stupido.

Nel Motomondiale ci sono 8 Ducati in pista. Qual è il pensiero di Brad Binder?

“A dire il vero non mi interessa, non mi cambia la vita. In fin dei conti, la MotoGP è per i piloti più veloci del mondo, quindi, qualunque moto tu abbia, sei tu quello che lotta per cercare di essere al top. Ho sempre preferito preoccuparmi di me stesso e basta, perché quando sei in pista non ha senso preoccuparsi di tutto il resto”.

Il nuovo format MotoGP

La stagione ha avuto oltre 40 gare, alcune delle quali in fine settimana consecutivi.

“Sono molte. Per me la prospettiva è diversa rispetto ad altri perché non posso tornare a casa tutti i fine settimana. Sono in Europa da gennaio a dicembre, sono qui per gareggiare e fare il mio lavoro. Torno a casa a dicembre e spero un po’ a luglio, ma l’anno prossimo sarà più breve. Quindi mi piace competere ed è quello che voglio fare”.

Brad Binder, il numero delle gare dovrebbe essere ridotto?

“Credo di si. Ci sono molte settimane di viaggio una dopo l’altra, molti sforzi e rischi che ogni pilota si assume settimanalmente per disputare due gare e questo ha il suo prezzo. Ma alla fine è quello che mi piace e sono totalmente a favore delle corse.”

Il nuovo format della MotoGP trasforma i piloti in pubbliche relazioni.

“Sì, sicuramente. Io, soprattutto in questa stagione, ho notato che hai molto più tempo. Beh, non hai tutto il tempo che vorresti nel box, quando tutto è molto più serrato e cruciale, perché corriamo già sabato pomeriggio e ci qualifichiamo sabato mattina, e passiamo molto più tempo con i media”.

Foto: KTM Images/Polarity Photo

L’articolo originale su motosan.es