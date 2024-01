Filip Novotny: ecco chi è il più giovane del Mondiale Supersport 300

Filip Novotny sarà il pilota più giovane presente nel paddock del Mondiale Supersport. Gli unici più piccoli di lui saranno alcuni ragazzi del monomarca Yamaha. Novotny è nato l’11 settembre 2007 a Brno. Parteciperà a tutta la serie cadetta 300 con la Kawasaki della Smrz Racing. I piloti della Repubblica Ceca cercano da anni di farsi strada: c’è chi va meglio e chi peggio. Oliver Konig nel 2022 era passato direttamente dalla Supersport 300 alla Superbike ma ora, a 22 anni, è già fuori, complice anche un infortunio che lo ha condizionato pesantemente nell’ultima stagione.

Nessun ceco, dunque, della classe regina mentre in Supersport ci sarà Ondrej Vostatek con il team PTR Triumph Racing (leggi qui). In 300 ci sarà anche il ventiduenne Petr Svoboda che alcuni inseriscono tra i favoriti per il titolo.

Chi è Filip Novotny

Filip Novotny è il nuovo pupillo di Jakub Smrz che dopo quasi vent’anni di carriera tra Motomondiale e Mondiale Superbike, si è dedicato all’attività di team manager e talent scout.

Filip viene considerato uno tra i giovani più promettenti della sua nazione. Ha ha sentito per la prima volta il rombo dei motori a due anni, quando era andato a Brno con suo padre a vedere le gare della WSBK e della MotoGP. A cinque ha iniziato a correre con una minimoto nel vialetto di casa e l’anno dopo, nell’autunno del 2013, è entrato nella MalMinibike Academy di Brno. Nel 2016 ha vinto sia il titolo di campione della Repubblica Ceca e che quello della Slovacchia. Successivamente ha iniziato a correre su una Honda NSF 100 ed ha partecipato al campionato tedesco ADAC conquistando subito una vittoria ed il terzo posto assoluto nella categoria principianti. Due anni dopo si è classificato secondo tra gli avanzati. Il 2020 è stato un po’ difficile per lui che ha comunque corso su una Moto5 dotata di motore 250.

Nel 2022 la svolta: è stato selezionato per la Northern Talent Cup in cui ha gareggiato poi anche nel 2023 terminando il campionato sul podio. Grazie ai risultati dello scorso anno ha guadagnato la promozione nel Mondiale Supersport 300.