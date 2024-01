Trofeo Aprilia: Gradara Corse avvia il post-Edoardo Colombi

Il 2023 ha riservato la conquista del primo titolo nel Trofeo Aprilia RS 660, ma il team Gradara Corse non intende fermarsi qui. Nelle scorse settimane la compagine diretta da Carlo Facchini ha definito i piani per la prossima stagione del monomarca gestito da BK Corse per conto della casa di Noale. Con l’obiettivo di confermarsi ai vertici e aprire un ciclo vincente, in questo 2024 si farà affidamento su una rinnovata line-up di piloti. Giovani e di assoluto spessore, difenderanno l’#1 rimasto orfano di Edoardo Colombi, a sua volta diretto verso nuovi lidi.

Edoardo Colombi saluta Gradara Corse

Campione al primo tentativo del Trofeo Aprilia, salvo stravolgimenti Edoardo Colombi continuerà il proprio percorso in sella alla RS 660 in una nuova realtà. Si vocifera nel Pirelli National Sportbike Championship, inserito nel contesto del British Superbike a partire dalla stagione 2024 (QUI i dettagli). Per sopperire all’importante perdita del milanese classe 2006 (sempre a podio e con 2 vittorie nelle 9 gare disputate nel 2023), Gradara Corse ha piazzato un doppio colpo di mercato. Di fatto giocando d’anticipo, con buona parte delle squadre avversarie tuttora impegnate a designare i relativi programmi sportivi.

Il rinnovamento di Gradara Corse

Il compito di condurre a nuovi trionfi Gradara Corse spetterà ad una coppia di piloti che si attesta già tre le più forti. Da una parte Edoardo Savioli (2005), quarto da rookie la scorsa stagione sotto le insegne Extreme Racing Service, inseguirà la prima vittoria della carriera. Dall’altra Alessandro Zanca (2004), già loro portacolori in occasione di una wild card nel CIV Supersport 300 2023 a Misano 1, debutterà nel Trofeo Aprilia dopo un altalenante triennio nel Mondiale Supersport 300.

Primo test 2024

Sul finire del 2023 entrambi i futuri compagni di squadra sono scesi in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per uno shakedown, mentre la preparazione vera e propria in vista della prima gara stagionale ha avuto inizio lo scorso week-end. Savioli ha affrontato un paio di giornate di test all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao (vedi foto d’apertura), con il capo-tecnico Simone Gasperoni al seguito. Un’uscita che al motociclista romano è tornata utile soprattutto per ambientarsi alla metodologia di lavoro di Gradara Corse.

Progetti paralleli

Nella sua storia, la formazione romagnola si è sempre distinta per i numerosi impegnati portati avanti nell’arco di una singola stagione. Considerando che lo scorso anno ha anche preso parte con Roberto Jason Sarchi al CIV Supersport 300 e con Sara Cabrini a Women’s European Championship più CIV Femminile, in quest’ultimo caso sfiorando il titolo tricolore, verosimilmente nel 2024 non si concederà solo l’assalto al bis nel Trofeo Aprilia.