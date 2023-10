Il BSB anticipa il Mondiale Superbike: ecco la Sportbike

Nel circus del World Superbike la 300 ha i giorni contati. Per il 2025 si parla sempre più insistentemente di una cancellazione dell’attuale Mondiale Supersport 300 a favore di una nuova categoria, ispirata alla Supertwin e/o Twins Cup già di successo nel MotoAmerica e nelle corse su strada. Come spesso capita, il BSB ha giocato d’anticipo, introducendo per la stagione 2024 la classe Sportbike, non soltanto riservata alle bicilindriche di almeno 650cc.

SPARISCE LA 300 NEL BRITISH SUPERBIKE

Il promoter MSVR ha infatti preso la decisione, già per l’anno venturo, di rimpiazzare la 300 (nel BSB ribattezzata Junior Supersport) con due distinte categorie. Da una parte il monomarca Kawasaki British Superteen per i piloti di almeno 15 anni di età in sella alle medesime Ninja ZX-4RR, dall’altra il Pirelli National Sportbike Championship.

IL PIRELLI NATIONAL SPORTBIKE CHAMPIONSHIP

La Sportbike del British Superbike sarà aperta ai piloti di almeno 16 anni di età al 1° marzo 2024, in gara con moto quali Yamaha R7, Kawasaki Ninja 650 (una delle primissime Supertwins da corsa), Aprilia RS660, Honda Hornet 750, Triumph Trident 660 e persino Suzuki GSX8S. Le moto saranno equipaggiata dagli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V4 e dalla centralina elettronica unica Mektronic, con annesso sistema di BoP (Balance of Performance) per equiparare le prestazioni.

IL REGOLAMENTO

Per contingentare i costi e ridurre le prestazioni delle moto, la Sportbike adotterà un regolamento non dissimile dalle specifiche Superstock. Sospensioni e ammortizzatore avranno un prezzo limitato tramite un “pacchetto” fornito da Ohlins, così come centralina e cablaggi MecTronik verranno forniti da Solo Engineering. Particolarità, le moto non equipaggiate con il ride-by-wire (Yamaha R7 e Kawasaki 650) saranno convertite con un kit che consentirà loro di adottarlo.

L’INTERESSE DELLE CASE COSTRUTTRICI

I costruttori coinvolti ed interessati allo sviluppo della National Sportbike metteranno a disposizione anche delle moto pronto-gara, acquistabili attraverso i team o direttamente tramite gli importatori britannici. Ad esempio, Triumph con la propria Trident 660 ha stretto un accordo con la PHR Performance di Peter Hickman per lo sviluppo di uno specifico Kit per la Sportbike 2024.

IL FUTURO PER I GIOVANI DEL BRITISH SUPERBIKE

Di fatto questa categoria rappresenterà il trampolino di lancio per i giovani piloti desiderosi di intraprendere un percorso di carriera tra le derivate dalla serie. I primi test della Sportbike che sarà sono già iniziati, con MSVR che ha invitato case e team a presenziare ai “Technical Classes Test” svoltisi nei conclusivi tre round del BSB. Un’occasione per monitorare le prestazione delle moto e farsi un’idea dei correttivi da apportare per equiparare le prestazioni, con Yamaha che ha fatto girare sulla R7 il nostro Niccolò Canepa, mentre Aprilia IN Competition ha affidato a Lewis Rollo la RS660 abitualmente impegnata nel trofeo monomarca dedicato.