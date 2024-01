Il bicampione ETC cambia team per il salto in Moto3 JuniorGP. Di oggi l’annuncio che il giovane Maximo Quiles salirà di categoria con i colori Estrella Galicia 0,0 Monlau. Una sfida totalmente nuova quindi per il pilota murciano classe 2008, allievo di Marc Marquez. Il salto arriva dopo un unicum storico nella European Talent Cup: ben due titoli in tre anni nella categoria. Ora per Quiles è il momento di alzare ancora il livello: all’orizzonte c’è il debutto in sella alla Honda NSF250RW per affrontare la sfida in Moto3 Junior.

Quiles con EG 0,0 Monlau

“Maximo Quiles entra a far parte del Team Estrella Galicia 0,0 di Monlau Motul!” Così la struttura ha ufficializzato un ingaggio decisamente interessante. Il pilota murciano, 16 anni il prossimo 19 marzo, ha trionfato in ETC nel 2021 con Laglisse, l’anno scorso ha calato il bis con Aspar Team. Parallelamente ha chiuso 3° in Red Bull Rookies Cup nel biennio 2022-2023. “Da Monlau Motul siamo lieti di comunicare ufficialmente che il giovane talento Maximo Quiles farà parte di Estrella Galicia 0,0 nella categoria JuniorGP. Da parte sua c’è tanta voglia di crescere nell’anno di debutto in Moto3. Non vediamo l’ora di osservarlo in azione in azzurro in sella alla Honda NSF250RW.”

Foto: Monlau Motul