Tanti piloti fanno due campionati diversi. C’è chi corre sia nell’Endurance che nel Campionato Italiano Superbike, chi in MotoE e nel CIV Supersport ma è raro vedere chi gareggia sia in Moto3 che in 300. Elia Bartolini però rompe gli schemi. Come avevamo già scritto, farà il tricolore con Lucky Racing Team (leggi qui) ma debutterà anche nel paddock del Mondiale Superbike, partendo dell’entry-level. Gareggerà per Motoxracing che venerdì presenterà ufficialmente il team a Roma. Elia però sarà assente perché impegnato al Ranch di Valentino Rossi.

“Parteciperò alla 100 Km del Campioni – spiega Elia Bartolini a Corsedimoto – è un evento molto prestigioso e sia Motoxracing che Yamaha mi hanno detto di andarci e farmi onore. Ormai è da anni che m’invitano: ho fatto prima secondo poi primo e cercherò di vincere anche se Valentino Rossi e Luca Marini vorranno tornare sul gradino più alto del podio. Io gareggerò il coppia con Celestino Vietti e daremo battaglia”.

Nel 2024 alternerai Moto3 e Supersport 300, due campionati totalmente diversi.

“Nel CIV farò quasi tutte le gare ma salterò l’ultima che è in concomitanza con il Mondiale e porterò avanti il lavoro iniziato con Lucky Racing Team. In 300 invece sarà tutto nuovo per me ma non sono preoccupato. La Moto3 come categoria la conosco talmente bene che salgo in moto e do il gas. Con la 300 mi sto allenando tutte le settimane grazie anche ad una Yamaha che mi ha messo a disposizione Top Moto di Varese che per altro mi ha fornito pure quella da flat-track”.

Elia Bartolini, come affronti l’esordio nel paddock della Superbike?

“Sono sincero: per me è un mondo tutto nuovo. Io ero sempre stato concentrato sulla mia attività in Moto3 e grazie alla VR46 Academy ho avuto la possibilità di stare a fianco di grandi campioni, frequentare l’ambiente MotoGP. Non ho mai guardato cosa succedeva “di là” in Superbike però appena mi sono affacciato sono rimasto favorevolmente stupito: non è male, proprio per niente. Mi piace! Sono felice di gareggiare per un team come Motoxracing che è presente anche nella classe principale. Tra l’altro mi hanno parlato tutti bene di Bradley Ray: mi hanno detto che è un ragazzo squisito e mi fa piacere essere nella sua stessa squadra”.

Obbiettivo per il Mondiale Supersport?

“Quando corro lo faccio per vincere, almeno ci provo. Il mio obbiettivo è cercare di essere subito al top. Ssarà fondamentare essere veloci fin dalle prime gare, senza rischiare di perdere dei punti per strada”.

Chi saranno i rivali più temibili?

“Premetto che non conosco ancora i piloti stranieri ma ci sono diversi italiani forti. Vedo molto bene Mirko Gennai e Marco Gaggi ma tra i favoriti inserirei anche il mio compagno di squadra Emiliano Ercolani. Negli allenamenti ho già visto che è molto veloce e credo che insieme potremo fare un bel gioco di squadra”.

