Moto3: Lucky Racing Team con Elia Bartolini anche nel CIV 2024

Il 2023 è stato un primo anno di debutto per il Lucky Racing Team. La squadra guidata dal team manager Andrea Raimondi, pluricampione Supermono nel Motoestate, conferma il suo impegno anche nel campionato italiano. Elia Bartolini, schierato anche nel Mondiale Supersport 300 nel 2024, continuerà anche a portare in alto i colori del Lucky Racing Team nella categoria Moto3 tricolore.

INTERVISTA – Andrea Raimondi, anima Motoestate e CIV

“Siamo veramente contenti di annunciarvi che per la stagione 2024 il nostro pilota sarà nuovamente Elia Bartolini.” Anno nuovo, collaborazione rinnovata: così il Lucky Racing Team ha annunciato il suo pilota per il prossimo campionato italiano. “Abbiamo fortemente voluto continuare la collaborazione insieme date le ottime prestazioni ottenute nel 2023. Un accordo per puntare insieme in questo nuovo anno a qualcosa di ancor più grande! Non vediamo l’ora di scendere di nuovo in pista, siamo contenti di averti ancora tra noi. Full gass!”

Bartolini-Lucky Racing, binomio vincente

Un accordo che è la logica conseguenza di una prima stagione insieme andata anche oltre alle più rosee aspettative. La moto utilizzata per la stagione 2023 era un progetto entrato in azione appena sei mesi dopo la sua realizzazione, dopo i test svolti nel Motoestate col team manager/collaudatore Andrea Raimondi. Con Elia Bartolini però è andato davvero alla grande, motivo per cui il Lucky Racing Team vuole continuare il processo di crescita insieme anche nella nuova stagione tricolore. Il primo giorno dell’anno è l’occasione giusta per annunciare il rinnovo dopo un primo anno di “assestamento” nel CIV.

“Stagione conclusa con l’amaro in bocca, ma con la consapevolezza di aver dimostrato ad ogni gara di esserci” aveva scritto il Lucky Racing Team a fine 2023. “Purtroppo di fronte ai guasti tecnici ci si può fare ben poco, ma siamo fieri del potenziale espresso durante l’arco del campionato. Il bilancio finale conta una vittoria (al debutto) e 6 podi su 10 gare disputate, nella stagione di esordio come team. [Un grande grazie] Ai meccanici ed i tecnici per il grande lavoro svolto, ai nostri sponsor e a tutti coloro che ci hanno supportato e sostenuto sia in pista che a distanza.”

Il ringraziamento era anche per Elia Bartolini “Per averci provato sempre e per tutti i momenti belli trascorsi insieme. Ti auguriamo il meglio per tutti i tuoi progetti futuri”. Progetti che quindi riguardano anche la squadra tricolore, visto l’annuncio del rinnovo. Attenzione a Bartolini ed alla squadra dei Raimondi, potrebbe essere una bella gatta da pelare per questa nuova stagione CIV.

Foto: Lucky Racing Team