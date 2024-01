di Manuel Pecino/motosan.es

Abbiamo potuto realizzare un’intervista con Gregorio Lavilla, responsabile del campionato del mondo Superbike. Dopo quanto detto nella prima parte, Lavilla ha affrontato argomenti come la libertà di decisione rispetto a Dorna ed i nuovi circuiti per il 2024. Questa è la seconda parte della nostra intervista.

La libertà di gestire il campionato, rispetto alla Dorna

WorldSBK, un campionato Dorna. Fino a dove arriva la tua libertà di gestire il campionato o fino a che punto arriva l’intervento?

Beh, più che intervento direi che è comunicazione. Ovviamente ci sono cose che vengono dal buon senso, sapendo che siete lo stesso gruppo, non lancerete pietre sotto lo stesso tetto. Penso che a volte manchino le sinergie in generale. Non per malafede, ma perché ognuno è fisso nelle proprie dinamiche e sulle sue cose. Quindi, condivido tutto ciò che può essere programmato. Ci sono cose che vengono accettate e altre che in quel momento non sembrano belle, ma dopo un po’ e così via…

Quello che cerco, come ho sempre detto, è portare l’esperienza e la conoscenza che ho. E questo, in questa casa, lo si è sempre capito. Ora non inizierò a parlare di altri campionati della stessa casa, perché non li conosco. In generale posso sapere delle cose, ma quelle che conosco bene sono quelle di qui [del Mondiale Superbike, ndr].

Qui in Superbike si fanno le prove, come in un laboratorio, oppure no?

Beh, abbiamo provato da soli, di nostra iniziativa. Quello che ho detto più volte sull’azienda è che siamo due, tre o quattro anni avanti, ma non perché siamo più intelligenti. È perché i bisogni che abbiamo ci hanno portato a cercare soluzioni prima che altri potessero trovarle. Sono cose che succedono. Quando sei una barca più piccola, le piccole onde ti influenzano molto di più rispetto a quando sei un transatlantico. Ma quando devi virare, la piccola nave vira molto più velocemente di un transatlantico.

Quindi quello che cerco è di dire ‘Beh guarda, andiamo da questa parte, con i circuiti che andiamo lì, è un problema di sicurezza…’. Perché ci sono cose che si capiscono meglio e altre che ‘Per me non è un problema’. Bene, ma lo sarà. Perché? Perché essendo [una barca] più piccola, qualsiasi onda ha un impatto maggiore.

Non è che sia un laboratorio, è la necessità stessa in base ai nostri mezzi: ci sono molte cose che non possiamo fare, guardando alle nostre possibilità. Perché, anche se siamo all’interno del gruppo, teoricamente una certa indipendenza c’è, almeno a livello gestionale e numerico. Molte cose che vorremmo aver fatto o fare sono grandi idee ma non possiamo farle perché non ne abbiamo la possibilità.

Dan Rossomondo si è occupato della Superbike o in questo momento è concentrato sulla MotoGP?

Ho parlato con lui a Barcellona, ​gli ho detto che volevo incontrarlo e che se avesse voluto sapere qualcosa sulla Superbike glielo avrei spiegato. E per vedere se avevo la possibilità di vedere una gara. Perché si possono sempre provare cose diverse, è un paddock aperto… Alla fine sono molto sincero e onesto. Ho conoscenza del mio settore, ci sono poi altre aree in cui non ne ho. Ma capisco cosa ci manca, quindi questa deve essere un discorso valido per tutti, giusto?

La differenza con il British Superbike: “Sono molto efficienti”

Hai corso nel British per molti anni. Si può imparare per la loro tradizione o sono un po’ bloccati nel tempo?

Il grande vantaggio è che, come ho detto, sono un’isola e vanno a sinistra. Ad esempio, c’è una tifoseria numerosa e sanno come mantenerla, anche con un ricambio generazionale molto difficile. Ma il modo in cui lavorano è molto efficiente. Perché in due ore sei su qualsiasi circuito, hanno un gruppo di lavoro che è lo stesso “marshall” in tutti i circuiti… Quindi, tutto questo ti dà efficienza di lavoro, conoscenza, professionalità… che non si adattano ad un contesto”.

È come dirti che ho 200 commissari di gara che lavorano per la Dorna e che vanno a tutte le gare. Probabilmente non 200, me ne servirebbero molti di meno. Senza nulla togliere agli attuali marshall che svolgono un ottimo lavoro e in gran parte per passione. Ma è ovvio che quando lavori sempre ci sono tante cose che sono diverse.

Novità in calendario: Balaton e Cremona

Come si inseriscono Balaton e Cremona nel calendario?

Non conosco Balaton. Avevamo un accordo firmato con l’Ungheria ed è ovvio che il Balaton rispetterà gli standard. Anzi, grado A, perché la MotoGP ne ha fatto una gara di riserva. Tutti i circuiti sono omologati nel fine settimana di gara. L’omologazione arriva giovedì e si conclude domenica.

Quindi da qui in poi è uguale a quello che è successo a Cremona o a quello che è successo a Most. Noi a Cremona abbiamo un progetto per cinque anni. Ma come dico alla gente e come ho detto a Most: lo mettiamo in calendario ma non pensiamo ad allenarci domani, perché quel circuito non è quello in cui poi correrai.

Lo stesso a Cremona. Un’intera sezione del circuito è da rifare, ma è l’ultima sezione. Ho fatto qualche giro lì e quello che manca al circuito è un ampliamento del paddock, che è già in progetto, ampliamento delle tribune… Per il prossimo anno si tratterebbe dell’installazione di nuove tribune e di tutta l’ultima sezione. Entro la stagione Superbike 2025 il paddock sarà molto più grande per poter ospitare tutte le categorie e cose del genere.

Sono stato lì, nel senso che non mettiamo cose che non hanno senso e poi dobbiamo difenderle. Mai. Non diamo la nostra opinione sulle cose come stanno adesso. Credo che abbiamo dimostrato molta serietà su questo tema e abbiamo lavorato costantemente insieme alla FIM su tutte queste questioni.

In Italia abbiamo corso a Imola, ma senza parlare della questione della pista, su cui possiamo dare o meno la nostra opinione, perché lì si discute molto. Noi, in molti dei circuiti che hanno il giusto grado di sicurezza, quando le persone vanno ad allenarsi da sole non c’è nemmeno un quarto degli airfence e lì non succede nulla. È un dibattito di cui potremmo discutere a lungo. Il problema della sicurezza per quando? Quando uno paga la sicurezza è in un modo e quando un altro paga, non lo è…?

Cerchiamo nuovi circuiti che abbiano una buona prospettiva futura. Nuove aree di interesse. Cremona è vicino a Bergamo, noi approfitteremmo della zona di Milano, di Bergamo, della moda… Per noi va bene anche andare nei circuiti dove va la MotoGP, ma se possiamo andare in altri posti nuovi, crearci la nostra clientela e dimostrare cosa facciamo, entro determinate condizioni, sarebbe perfetto.

Toprak resta. Preoccupazione per la monotonia

Come valuti il ​​fatto che Toprak abbia deciso di restare in Superbike e di non ascoltare le sirene della MotoGP?

Non bisogna lasciarsi ingannare. Sono preoccupato di vedere come andrà il prossimo anno, perché altrimenti potrebbe essere monotono. Nel senso che dei tre piloti ce n’è solo uno che rimane nella stessa squadra e con la stessa moto.

Voglio che Toprak rimanga e faccia almeno la stessa cosa che ha fatto con la Yamaha. Spero, dopo quello che ci è costato arrivare qui, che si mettano d’accordo. Ci hanno messo tutti gli ingredienti ed ora la posta in gioco è molto alta. Forse meno i piloti, perché hanno già saputo dimostrare un certo valore.

Mondiali femminili: “Più risorse, più grande potremo farcela”

Il campionato del mondo femminile è un plus, è qualcosa in più per attirare persone diverse verso il campionato Superbike, immagino.

Sì, questo è un progetto che è stato deciso perché la nostra piattaforma sarebbe stata la più adatta per cominciare. Siamo molto entusiasti. C’è stato molto lavoro durante tutta la stagione per farlo nel miglior modo possibile, nel modo più sostenibile possibile. Non vedo l’ora di vedere quante “voci” ci saranno quando sarà un progetto vivo.

Se le cose non andranno bene, non sarà perché non ci abbiamo provato. Questo metterà anche a nudo la realtà sui progetti di cui tutti ci riempiamo la bocca senza poi sostenerli. In un progetto, affinché risulti migliore, più aiuto hai meglio è. Creeremo una piattaforma che sia la più sostenibile nel senso delle possibilità che è stato possibile trovare. Ci sono già aziende che ci supportano in questo progetto, Dorna dal canto suo sta facendo tutti gli sforzi a livello gestionale. Ma è chiaro che più risorse potremmo avere, meglio sarà per noi.

Mondiale Superbike in Europa: “Che succede fuori? I costi quintuplicano”

È un campionato molto commerciale. Perché è così europeo, dipende dai costi?

Qui penso che ci sarebbero cose che potremmo valutare. Come potremmo cambiare, perché ci sono molte briciole. Questo ti darebbe materiale per tre interviste. Ma è chiaro. Se mi dici che il Campionato Europeo, con queste condizioni e con il pubblico che portiamo nella maggior parte dei circuiti, è sostenibile come evento, cosa succede? I costi salgono quintuplicati. Ma non perché chiediamo di più per noi stessi, ma per i costi. Quindi è qui che vi ho detto cosa proviene dal marchio Premium e da quello non Premium.

Quando devi andare all’estero costa molto di più anche per gli altri campionati, ma quel marchio, quella visibilità, ha già la capacità di dire ‘Va bene, questo lo porto io'”. È proprio questo il punto. In altre parole, molti dei marchi che abbiamo sono anche dall’altra parte… Forse lì potremmo dare un’occhiata a come potremmo migliorare la situazione.

Voglio pensare che possa essere una cosa temporanea e specifica dovuta a una situazione accaduta ora, che quindi non è la tendenza. Deve essere chiaro a tutti che sappiamo che, essendo un Campionato del Mondo, dobbiamo avere una certa presenza. Bisogna avere tutti gli ingredienti per poter cucinare bene.

Mi ha sorpreso soprattutto la questione del paddock. Penso che sia una cosa incredibile.

È meglio che qualche ragazzino ti veda in faccia. Qui vedi quando arriva un bambino e dà il cinque a Toprak o quando si toglie il casco e la prima cosa che vedi è la sua faccia sofferente o piangente, come nell’ultima gara. Questo è qualcosa di inestimabile. Ci sono cose che hanno senso per me e quando a qualcuno viene un’idea, dico “Mi piace, proviamolo”. Questo è un po’ lo spirito.”

