Dal Supercross alla MotoGP, dalla Nascar alla Superbike: le Moster Girl da vent’anni incantano gli appassionati di motori. In realtà non solo i tifosi ma pure i piloti. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi è una ex “monsterina” da come vengono chiamate le ragazze immagine del brand americano. Recentemente sui social sono apparse anche le foto di Micheal Ruben Rinaldi con la splendida Marta Di Matteo. Laureata alla Facoltà di Economia Aziendale di Torino, in Management e Direzione delle Imprese, è insegnante di sci e tutt’ora Monster Girl. Tra le più note Federica Bizzi, la prima italiana in questo ruolo.

Le ombrelline ieri ed oggi

Il binomio donne- motori si perde nella notte dei tempi. Già ai temi di Nuvolari i piloti amavano circondarsi di splendide ragazze. In Formula 1 negli anni ’80 alcune scuderie si avvalevano delle ombrelline in griglia e dalla fine degli anni ’90 sono state regolarmente presenti. Nel marzo 2018 Liberty Media ha deciso di vietarle, ufficialmente perché “non in sintonia con lo spirito moderno della Formula 1″ ma probabilmente per strizzare l’occhio ai ricchi investitori dei paesi arabi. Sono sempre presenti in MotoGP, nel Mondiale Superbike e soprattutto nel MXGP dove svolgono pure il ruolo di “segnalatrici”.

Storia Monster Energy

Monster Beverage Corporation ha origine dalla Hansen Natural Company, un’azienda americana con quasi un secondo di storia. Negli anni trenta vendeva succhi di frutta e per tanti decenni il suo business era legato unicamente alle bevande naturali. La Monster Energy nasce nel 2002 e la bevanda viene lanciata l’anno dopo. L’azienda punta immediatamente sul motorsport. Tra i primi piloti sponsorizzati ci sono stati Alan Pastrana e Ken Block. L’azienda è poi approdata in Formula 1 diventando lo sponsor principale del team Mercedes-AMG Petronas ed in MotoGP con Yamaha. Ha subito sponsorizzato anche grandi eventi. Tra i piloti di moto che sono, o sono stati legati a Monster, campioni quali Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Marco Simoncelli, Fabio Quartararo e tanti altri.

Le Monster Girls

Per promuovere le proprie bevande l’azienda ha puntato sull’avvenenza di decine e decine di ragazze di tutto il mondo. Nel corso degli anni sono state fatte delle selezioni a livello mondiale tra fotomodelle tutte rigorosamente altre e con fisici mozzafiato. Le Monster Girl sono presenti ad ogni evento motoristico, in prima linea in griglia e nel paddock. Normalmente sono sono bellissime ma pure preparate: spesso sono laureate, parlano fluentemente varie lingue straniere, sono spigliate e disinvolte. Non è un caso che molte di loro, abbandonato l’ombrello, rimangono a lavorare nel motorsport chi come giornalista e chi in ambito manageriale.

