Superbike, a Jerez parte la caccia a Bautista: la lista dei piloti presenti

Si avvicina sempre di più il primo test Superbike del 2024. Si disputerà a Jerez de la Frontera nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio. Un primo confronto al quale tutti vorranno arrivare in forma, pronti per iniziare il lavoro che li dovrà preparare al campionato. Dopo il test in Andalusia, ce ne sarà uno a Portimao (29-30 gennaio) e uno a Phillip Island (19-20 febbraio), dove poi si inizierà a gareggiare. Considerate le importanti modifiche al regolamento, sarà fondamentale macinare più chilometri possibili e disporre di una grande quantità di dati.

Superbike, chi ci sarà nel test a Jerez: Ducati al completo

Ovviamente, in Spagna non mancherà il team campione del mondo in carica. Assieme al due volte iridato Alvaro Bautista ci sarà il nuovo compagno Nicolò Bulega, trionfatore in Supersport nel 2023. Aruba Racing Ducati lavorerà per migliorare ulteriormente una già formidabile Panigale V4 R. Con lo spagnolo sarà importante trovare il giusto assetto con i circa 6-7 chili di zavorra che dovrà montare a causa del nuovo regolamento.

In azione anche le squadre indipendenti Ducati: Motocorsa con Michael Ruben Rinaldi, Barni Spark con Danilo Petrucci, Go Eleven con Andrea Iannone e Marc VDS con Sam Lowes. Tutti piloti da tenere d’occhio in questa stagione. Per quanto riguarda Iannone, l’obiettivo sarà fare passi avanti in termini di ritmo, dopo essersi tolto un po’ di ruggine nel suo primo test con una SBK.

Rea torna sulla Yamaha, Bassani sulla Kawasaki

A Jerez rivedremo anche Jonathan Rea in azione con la Yamaha R1. Le sue prime impressioni sono state positive e adesso c’è un lavoro da portare avanti per impostare una buona base in vista dell’inizio del Mondiale Superbike 2024. Lui e Andrea Locatelli avranno diverse novità da provare nell’arco delle due giornate.

Oltre ai piloti del team ufficiale Pata Yamaha Prometeon, anche quelli della squadra indipendente GYTR GRT sono coinvolti nello sviluppo. Remy Gardner e Dominique Aegerter a loro volta avranno l’opportunità di testare degli aggiornamenti. In Andalusia vedremo pure il debutto di Philipp Oettl sulla R1 del team GMT94, il tedesco spera di essere subito competitivo con la nuova moto.

Tanto lavoro pure nel Kawasaki Racing Team, con un Axel Bassani che punta a cucirsi su misura una Ninja ZX-10RR totalmente diversa dalla Ducati Panigale V4 R alla quale era abituato. Probabilmente sarà uno dei piloti più attivi in pista, perché ha tanto da imparare. I consigli del suo esperto compagno Alex Lowes gli saranno utili. In pista anche la verdona di Tito Rabat del Kawasaki Puccetti Racing Team. La formazione di Manuel Puccetti usufruisce della moto versione 2024 e dovrebbe essere più competitiva rispetto alle scorse deludenti stagioni.

BMW schiera Razgatlioglu e test team, Honda con la nuova CBR

A Jerez nuova occasione per Toprak Razgatlioglu di conoscere meglio la sua M 1000 RR. BMW schiererà pure il test team, con Bradley Smith e Sylvain Guintoli pronti a dare il loro contributo allo sviluppo. Il turco si è detto contento delle prime uscite con la nuova moto, però in Andalusia c’è il primo vero confronto con i rivali e sarà interessante vedere i diversi valori in pista. Ovviamente, in azione pure Michael van der Mark e la coppia Gerloff-Redding del team Bonovo Action.

E non può mancare la Honda all’appello. Iker Lecuona e Xavi Vierge saliranno ancora sulla nuova CBR10000RR dopo averla testata alla fine della scorsa stagione. I due piloti spagnoli si aspettano una svolta per poter disputare un 2024 da protagonisti. A proposito di Honda, girerà anche il tester Stefan Bradl con la RC231V MotoGP.