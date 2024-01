Bierreti Racing riporta uno statunitense nel CIV PreMoto3

Pur trattandosi di un campionato di connotazione nazionale, nell’ultimo quadriennio il CIV PreMoto3 ha registrato la partecipazione di piloti provenienti dalle più disparate parti del globo. Spagna, Giappone, Svizzera, Sud Africa, addirittura Ungheria e Grecia, ma nessuno dagli Stati Uniti. Serviva l’introduzione del monomarca targato Honda NSF250R, in stile Talent Cup, per rivedere in griglia un giovane talento originario degli States. Con i colori del pluridecorato team Bierreti Racing, il californiano Jesse James Shedden prenderà parte a tempo pieno alla stagione 2024 con propositi ambiziosi.

JJ Shedden rinnova con Bierreti Racing

Contestualmente alla svolta regolamentare (epocale) a cui sarà soggetto il CIV PreMoto3, il promettente JJ Shedden si pone già tra i cosiddetti “riders to watch”. Classe 2009, lo scorso anno era stato pescato in madrepatria proprio da Bierreti Racing per affrontare in Italia l’Aprilia Sport Production con la RS 250 SP2. In un contesto del tutto sconosciuto come quello del CIV Junior, il vice-Campione North American Talent Cup 2022 ha mostrato ottime capacità di adattamento, giocandosi fino all’ultimo il titolo.

Pronto per l’esordio nel CIV PreMoto3

Terzo in campionato, tre vittorie e due podi all’attivo. Risultati di spessore che gli sono valsi le selezioni per la Red Bull Rookies Cup e la riconferma in squadra per il 2024. Un anno importante per JJ, il quale potrà fare ancora affidamento sulla gloriosa compagine di Giulia Stibioli e Franco Brunetti, al ritorno in PreMoto3 dopo un breve periodo di assenza: “Siamo entusiasti di annunciare il nostro rientro nel CIV PreMoto3 con il californiano JJ Shedden – ha scritto Bierreti Racing sui personali canali social – torneremo a lavorare con una splendida moto, la Honda NSF250R, che tante soddisfazioni ci ha dato nei primi anni di European Talent Cup. Non vediamo l’ora di iniziare il lavoro in pista con Jesse per questa nuova avventura”.

I precedenti statunitensi

Come detto, il nativo di Helendale non sarà il primo pilota statunitense a correre nella entry class del CIV. Prima di lui si ricordano Maxwell Toth con Kuja Racing nel 2019 e Damian Jigalov con RMU VR46 Riders Academy nel triennio 2016-18. Entrambi non sfigurarono affatto, Toth in particolare conquistando un podio al Mugello, salvo poi virare verso altri palcoscenici. Chissà che quest’anno, con il debutto di JJ Shedden, non sia l’occasione giusta per scrutare di nuovo la bandiera a stelle e strisce sul podio della PreMoto3…