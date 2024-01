Si mira molto in alto nella nuova stagione di gare: la firma di Elia Sammartin con Gazza Racing Team e Honda RedMoto parla molto chiaro. Ufficializzato l’accordo per il biennio 2024-2025 con il pluricampione italiano Supermoto, nonché campione in carica, che parteciperà agli Internazionali d’Italia nella categoria S1 ma non solo. Chiaramente un grande obiettivo con la squadra di Max Gazzarata e Vittoria Di Rienzo è giocarsi il Campionato Mondiale, cosa che il classe 1991 di Arzignano farà in sella alla Honda CRF 450R della struttura torinese.

Sammartin con Gazza Racing

Un palmares di tutto rispetto per il pilota veneto. Nel 2023 ha trionfato agli Internazionali d’Italia, dal 2020 è l’indiscusso Campione Italiano in S1, ma vanta anche il titolo europeo S1 Lites, un titolo spagnolo Supermoto ed un titolo italiano junior. “Sono davvero al settimo cielo nell’annunciare questo importantissimo accordo” ha dichiarato Elia Sammartin. “Sono orgoglioso di rappresentare RedMoto e di gareggiare nuovamente con Honda! Per questo voglio dare tutto me stesso, mettendo a disposizione tutta la mia esperienza e le mie capacità per raggiungere insieme al Team Gazza Racing tutti gli obiettivi che ci siamo preposti. Tengo a ringraziare personalmente tutte le persone che mi hanno dato questa possibilità a partire da Egidio Motta, CEO di RedMoto, e Max e Vittoria Gazzarata per aver creduto in me. Non vedo l’ora di salire in sella e di iniziare il programma di test per essere competitivi gia dalle prime gare.”

Obiettivi molto chiari

“Sono molto contento di essere riuscito a chiudere questo accordo biennale con Elia Sammartin” è il primo commento del team manager Max Gazzarata. “La sua esperienza, unita alle nostre capacità tecniche sviluppate negli ultimi anni di duro lavoro con le Honda CRF 450R, saranno un ottimo abbinamento per tentare l’attacco al Titolo Mondiale. Un pilota italiano gestito da una squadra italiana che è a sua volta supportato dal distributore italiano di Honda offroad. Gli obiettivi sono molto chiari: essere competitivi dalla prima apparizione!” Non meno soddisfazione nelle parole di Egidio Motta, Ceo Honda RedMoto. “Dopo la striscia di vittorie nella categoria S4, quella dedicata al solo asfalto, sentivamo fortemente il bisogno di tornare protagonisti nella categoria più prestigiosa, la S1. La scelta è ricaduta su Elia, che ha le giuste motivazioni e una grande esperienza per far tornare il marchio Honda protagonista di specialità.”

Foto: Social-Gazza Racing