Contratto di un anno per Fabio Di Giannantonio con il team VR46. L’ex pilota Gresini ha rischiato quasi di restare fuori dai giochi della MotoGP, dopo che il team di Nadia Padovani ha scritturato Marc Marquez per la stagione 2024. Fortunatamente il podio a Phillip Island e la vittoria in Qatar hanno convinto Valentino Rossi e Alessio Salucci a dargli una chance dopo la partenza di Luca Marini in Repsol Honda.

Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi

Il pilota capitolino farà coppia con il talentuoso Marco Bezzecchi nel Mondiale quasi alle porte. Una coppia d’attacco davvero intrigante che potrebbe portare il Pertamina Enduro VR46 Racing Team a grandi risultati. L’obiettivo è di alzare ulteriormente l’asticella delle tre vittorie conquistate nella scorsa stagione MotoGP. “Un anno fa tutto questo sarebbe stato inimmaginabile”, dice Fabio Di Giannantonio, che nei prossimi giorni parteciperà alla 100 KM dei Campioni a Tavullia. “In questo sport le cose accadono molto velocemente e tutto dipende dai risultati in pista, o meglio, solo dai risultati“.

Infatti gli spazi di mercato si sono aperti in seguito al successo in Qatar, visto che fino a quel momento era ancora senza una moto e rischiava di scivolare in Moto2. Il team italiano VR46 di Valentino Rossi è rimasto sorpreso dallo sprint finale di ‘Diggia’ e ha voluto concedergli una fiducia a tempo per il 2024. Un piccolo sogno che si avvera per l’atleta romano, anche se non entra a far parte della Academy. “Ho sempre ammirato Valentino, è il più grande di tutti i tempi. Mi sono avvicinato al mondo Valentino e VR46 con molta riservatezza e modestia, li ho sempre stimati moltissimo. Il nostro rapporto è sempre stato molto buono e onesto, anche tra me e Valentino. Il fatto che io faccia parte della squadra adesso e che lui sia il mio capo mi sembra piuttosto strano, ma strano in senso positivo“.

I buoni propositi di ‘Diggia’

Di Giannantonio vuole ripartire da dove ha concluso la scorsa annata. A Valencia ha centrato il secondo posto, ma è passato al quarto dopo la premiazione a causa di un problema alla pressione pneumatici. “L’obiettivo è continuare il mio sviluppo e riprendere da dove avevo interrotto, ovvero provare ad avere molte belle battaglie con i migliori e ottenere più podi e vittorie“, ha aggiunto il numero #49. Dovrà ambientarsi in tempi rapidi alla nuova squadra, al nuovo capotecnico David Munoz: “C’è sicuramente molto da fare, dobbiamo conoscerci ed è importante capire come lavora il team VR46“.

Il primo passo sarà provare a battere il compagno di box Marco Bezzecchi… “Possiamo condividere tanti ricordi nel box, ma anche il duro lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che continueremo a fare negli anni a venire. Credo che siamo una squadra forte e possiamo spingerci a vicenda. Siamo sempre gli stessi ragazzi che a volte scherzano. Credo che siamo personaggi fantastici, autentici e trasparenti, e che insieme ci divertiremo“.

