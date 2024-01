MotoGP, Capirossi avvisa Ducati: “Se KTM fa l’ultimo passo…”

Francesco Bagnaia ha vinto gli ultimi due titoli piloti MotoGP, ma Ducati è al vertice della classifica costruttori dalla stagione 2020. A dimostrazione del grande lavoro svolto da Gigi Dall’Igna e dai suoi uomini che compongono lo staff ingegneristico concentrato sull’evoluzione della Desmosedici GP. I tecnici della Casa di Borgo Panigale da tempo si sono dimostrati all’avanguardia nel settore dell’aerodinamica e non solo, riuscendo ad essere al top in ogni area della moto, motore compreso. Però la concorrenza non resta a guardare e presto farà sentire il fiato sul collo…

Ducati punta alla cinquina

L’ex pilota iridato Loris Capirossi, oggi rappresentante Dorna in Race Direction, prevede un altro campionato MotoGP all’insegna del “rosso”. “In questo momento, con le moto ferme ai box, mi sento di dire che il 2024 sarà un’altra stagione comandata da Borgo Panigale. In questi anni hanno fatto un ottimo lavoro in Ducati, hanno la moto migliore e sotto contratto tanti piloti molto forti, con una line-up che si rafforza ulteriormente con l’arrivo di Marc Marquez. Non credo che porterà ulteriore tensione, in Ducati sono allenati a gestire situazioni complicate e credo non avranno problemi anche quest’anno“.

Sarà un 2024 molto intrigante, non solo per le vicende in pista, ma anche per quello che accadrà dietro le quinte del paddock. Il mercato piloti è pronto ad esplodere con tanti colpi di scena, molti piloti vanno alla ricerca di una moto factory e anche in Ducati la situazione rischia di creare qualche squilibrio psicologico. Francesco Bagnaia sarà riconfermato, Jorge Martin è il principale accreditato ad essere il suo compagno di box, di conseguenza Enea Bastianini potrebbe andare alla ricerca di un altro team. Ma di casi simili ce ne saranno diversi e presso ogni produttore, con Marc Marquez che farà da ago della bilancia MotoGP…

La concorrenza avanza…

Senza dimenticare che corre parallelo anche il mercato degli ingegneri. “A infiammare la situazione, e questo vale per tutti, c’è il fatto che scadranno quasi tutti i contratti dei piloti – sottolinea Loris Capirossi a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Per questo il mercato si accenderà presto. Va detto che alcuni uomini chiave come Max Bartolini (nuovo d.t. della Yamaha) sono andati via. Max era una pedina importante all’interno dell’organigramma, ma le grandi aziende come Ducati hanno la capacità di colmare addii importanti“. E intanto incalza la concorrenza, con KTM in forte ascesa e presto ritorneranno anche i costruttori giapponesi. “In ogni caso in Ducati non posso dormire sugli allori: la KTM è cresciuta tanto e se farà l’ultimo passo diventerà davvero insidiosa“.

