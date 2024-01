CIV Supersport: Andrea Tucci secondo pilota Mesaroli Racing

La stagione 2024 del CIV Supersport accoglierà nuovamente, tra i vari, Andrea Tucci. Il motociclista milanese, da alcuni anni a questa parte rientrato alle competizioni in seguito ad un brutto infortunio rimediato all’apice della propria carriera, spenderà il quarto gettone di presenza nella Supersport tricolore. Per l’occasione accettando una nuova sfida e cambiando mezzo. Niente più Yamaha R6, bensì una Ducati Panigale V2 955 preparata dal team Mesaroli Racing.

Andrea Tucci con Mesaroli Racing Ducati

Una grossa chance per Andrea Tucci il quale troverà un pacchetto moto-team di livello che giusto qualche mese or sono ha già dimostrato di potersi giocare la vittoria con Andrea Mantovani, suo futuro compagno di squadra. Sulla carta, in attesa della prima uscita sulla V2, con tutti i presupposti per migliorare la ventunesima posizione ottenuta nel CIV Supersport 2023 con un ottavo posto (sul bagnato) quale miglior piazzamento sotto le insegne Promodriver Organization.

Ex promessa del motociclismo tricolore

La scorsa stagione ha sancito di fatto il ritorno del classe 1995 nel CIV sulla scia della positiva parentesi nel National Trophy 600 con una struttura gestita in proprio. Per un quinquennio parte integrante dell’ambizioso Honda Italian Racing Project, conquistò il CIV Stock 600 2013 in maniera talmente netta da passare in sol colpo all’Europeo di categoria in forza al San Carlo Team Italia, classificandosi terzo all’esordio. Promosso all’Europeo Stock 1000, nel 2017 incappò in un grave incidente a Imola che lo costrinse ad un lungo stop.

La carica di Andrea Tucci

Un episodio che gioco-forza ha segnato la scalata di Tucci. Rientrato in pista a tempo pieno due anni più tardi vincendo al primo colpo la Pirelli Cup 600 e, contestualmente, coronando il sogno di partecipare alla 24 Ore Motociclistica di Le Mans: “Sono felice di annunciare la collaborazione per il CIV Supersport 2024 con il team Mesaroli Racing in sella alla Ducati Panigale V2 955– ha scritto Tucci sui social in merito all’accordo con la formazione di Vittorino Mesaroli – una nuova ed importante sfida ci attende vestiti di rosso. Carichi a manetta e full gas!”.