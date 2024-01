Vinales, Miller e Rins: nel 2024 appuntamento con la storia

Per Maverick Vinales, Jack Miller e Alex Rins sarà un 2024 molto importante. Sono piloti con un contratto in scadenza e che si devono guadagnare una buona sistemazione anche per il 2025. Vogliono rimanere in top class e dovranno fare risultati per evitare rischi. Inoltre, hanno tutti un altro grande obiettivo da raggiungere: vincere con il terzo marchio diverso. Nell’era MotoGP nessuno ci è mai riuscito.

Maverick Vinales, Suzuki e Yamaha

Vinales è al quarto anno con l’Aprilia e i tempi sono maturi per vincere anche con la RS-GP. Nel 2022 è arrivato secondo a Silverstone, mentre nel 2023 a Portimao, Montmelò e Mandalika. Ormai conosce molto bene il prototipo di Noale e tra i tre piloti menzionati è probabilmente quello più quotato nel riuscire a salire sul gradino più alto del podio.

Il 28enne di Figueres aveva trionfato per la prima volta in MotoGP con la Suzuki, a Silverstone nel 2016. Poi si è ripetuto con la Yamaha al debutto sulla M1 in Qatar nel 2017. Con la casa di Iwata ha vinto altre sette volte, l’ultima nella prima gara in Qatar del 2021, lo stesso anno nel quale poi c’è stato il burrascoso divorzio anticipato e si è concretizzato il passaggio in Aprilia. Vedremo se con il team veneto riuscirà a tornare alla vittoria.

Jack Miller, Honda e Ducati

Come Maverick, anche Miller è un pilota messo spesso in discussione. L’incostanza è un suo grosso difetto e al secondo anno con la KTM cercherà di limarlo il più possibile. Brad Binder ha dimostrato che la RC16 può stare nelle migliori posizioni con una certa continuità. L’australiano sa che c’è un Pedro Acosta desideroso di prendere il suo posto nel team ufficiale e anche questo dovrà essere da stimolo ulteriore.

Jack ci tiene a vincere a vincere con la KTM, ha messo tutto se stesso in questo progetto. Il suo primo successo in MotoGP era arrivato nel 2016 con la Honda del team Marc VDS nella gara bagnata di Assen. Poi lo abbiamo rivisto davanti a tutti per altre tre volte con la Ducati della squadra factory. Trionferà anche con la casa di Mattighofen?

Alex Rins, Suzuki e Honda

Rins è salito sul gradino più importante per la prima volta nel 2019, a Austin, vincendo il duello con la leggenda Valentino Rossi. Correva con la Suzuki, con la quale si è poi imposto in altre quattro occasioni. Nel 2023 è tornato a vincere ad Austin, ma con la Honda del team LCR. Un weekend fantastico in una stagione fatta di tanti problemi, soprattutto fisici.

Nel 2024 guiderà la Yamaha M1 e probabilmente è quello che avrà più difficoltà a vincere con il terzo marchio differente. La moto di Iwata è meno competitiva di Aprilia e KTM, serve un grande lavoro per consentire sia ad Alex sia a Fabio Quartararo di lottare con costanza per le posizioni top.