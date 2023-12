Superbike, ufficiale: BMW ingaggia Guintoli e Smith per il test team

Importante comunicato ufficiale da parte di BMW, che ha annunciato l’ingresso di Sylvain Guintoli e Bradley Smith nel proprio test team. Due piloti di grande esperienza che saranno molto utili allo sviluppo della M 1000 RR, moto con la quale la casa bavarese punta a vincere sia nel Mondiale Superbike sia Mondiale Endurance e negli altri campionati. Da mesi sono in atto cambiamenti che serviranno a una svolta.

Guintoli ha 41 anni e ha anche vinto due titoli mondiali, uno in SBK (2014) e uno nell’Endurance (2021). Ha corso in MotoGP, dove è stato pure collaudatore della Suzuki. Oltre a lavorare nel test team, parteciperà al FIM EWC con il BMW Motorrad World Endurance Team. Smith di anni ne ha 33 e anche lui ha esperienze ne Motomondiale, MotoGP inclusa. Nel 2014 ha vinto la 8 Ore di Suzuka.

BMW accoglie Guintoli e Smith

Christian Gonschor, direttore tecnico di BMW Motorrad Motorsport, è soddisfatto di essersi assicurato due rider così esperti: “È fantastico che la loro ricca esperienza rafforzi il nostro progetto. Sylvain porta una vasta conoscenza derivante da molti anni nei Campionati del mondo Superbike ed Endurance, dove ha anche conquistato i titoli, così come nella MotoGP. Bradley integra perfettamente queste conoscenze con la sua vasta esperienza come un pilota da gara e collaudatore in MotoGP. Sono i piloti perfetti per il nostro nuovo test team, che si concentra esclusivamente sul lavoro di test in pista, indipendentemente dagli impegni di gara“.

Anche Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, è molto contento: “Sono orgoglioso che, sotto la guida di Chris, abbiamo messo insieme una formazione così forte per supportare i nostri impegni ufficiali nel WorldSBK e nel FIM EWC con il test team sullo sfondo. È anche una chiara indicazione del forte impegno di BMW Motorrad nel motorsport. Il contributo significativo fornito dal test team si è già mostrato promettente negli ultimi mesi e siamo fiduciosi che questa struttura contribuirà al successo“.

Guintoli è curioso di iniziare questa nuova sfida con il marchio tedesco: “Sono molto felice di unirmi al progetto ufficiale BMW Motorrad Motorsport WorldSBK come collaudatore. Il progetto è molto entusiasmante e non vedo l’ora di portare la mia esperienza al suo interno. Non vedo l’ora di iniziare e godermi la BMW M 1000 RR“.

Anche Smith ha tanta voglia di dare il suo contributo, mettendo a disposizione tutto ciò che ha appreso in carriera: “Essere invitato da BMW Motorrad a far parte del test team è un grande privilegio. Lavorerò al massimo per fornire ciò di cui i nostri quattro piloti ufficiali del WorldSBK hanno bisogno per lottare con i migliori del campionato“.