Moto2, Mattia Volpi avanti con MMR “Insieme per emergere”

Era il suo obiettivo, di recente è arrivata anche l’ufficialità. Mattia Volpi è infatti il primo annuncio, anzi la conferma del Team MMR, visto che il 17enne potentino ha debuttato quest’anno proprio con la struttura di Massimiliano Morlacchi nell’Europeo Moto2 2023 (qui il racconto della sua stagione). Una firma quindi nel segno della continuità per un pilota come detto giovanissimo, che riparte quindi dalla stessa squadra per compiere altri passi avanti e procedere così nel suo processo di crescita nella categoria.

Mattia Volpi, le tue speranze si sono concretizzate.

Avevamo già parlato dopo la gara di Valencia, l’intenzione da subito era di continuare insieme. Nel frattempo però avevo ricevuto altre proposte quindi avevo preso un po’ di tempo, ma essendo un pilota giovane ho bisogno di stabilità, quindi di non andare da una parte all’altra. L’anno prossimo poi avremo le moto nuove e materiale in più, perciò ho deciso di continuare con Massimiliano: sabato scorso ci siamo trovati nell’ufficio di GRD Sport Management, ne abbiamo parlato ed abbiamo firmato.

Avanti insieme nel segno della continuità.

Sia io che il team siamo molto giovani in questo campionato. Entrambi abbiamo fame, voglia di emergere e di ottenere dei bei risultati, anche questo è un aspetto che mi è piaciuto molto. Anche Massimiliano poi è giovane e mi ci trovo bene.

Mattia Volpi, il rinnovo è una bella soddisfazione per te, giusto?

Direi che è stata un po’ una liberazione, mi sono tolto un peso. Era importante continuare nello stesso campionato e con una squadra che ti supporta in tutto e per tutto.

Già definiti gli obiettivi per la prossima stagione?

Per me sarà un anno importantissimo, a settembre compirò 18 anni e potrei pensare al debutto nel Mondiale. Prima però bisogna stare davanti in campionato!

Adesso quali sono i tuoi programmi? Un po’ di pausa?

No, non mi serve. Mi alleno tutti i giorni in palestra e faccio anche motocross. A gennaio ricomincerò ad andare in Spagna a girare in pista.