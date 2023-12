Moto2, Mattia Volpi e MMR avanti insieme nel JuniorGP 2024

Il Team MMR riparte nel segno della continuità, ufficializzando uno dei suoi piloti. Mattia Volpi infatti non si muove, sarà lui uno dei ragazzi schierati dalla squadra di Massimiliano Morlacchi nell’Europeo Moto2 2024. Volpi, debuttante nel campionato appena concluso, ripartirà dai segnali di crescita mostrati nel corso del 2023. Stessa moto e stesso staff tecnico, un punto fermo verso un’annata in cui ci si attende una crescita importante.

Volpi e MMR avanti insieme

Il pilota potentino aveva già messo a referto qualche gara nel 2022, ma certo non abbastanza per poter dire di conoscere la categoria. Quest’anno ecco che Mattia Volpi è schierato a tempo pieno, una delle tre punte del Team MMR di Massimiliano Morlacchi. Un anno di crescita che ha portato infine all’agognato rinnovo tra le due parti.

“Siamo lieti di annunciare che nel 2024 prenderemo parte alla Moto2 del JuniorGP con Mattia Volpi” si legge nella nota della squadra tricolore. “Volevamo davvero che Mattia rimanesse con noi l’anno prossimo, siamo sicuri che il lavoro realizzato quest’anno ci porterà ad ottenere grandi risultati insieme. Abbiamo chiuso il 2023 in top 10, ma i nostri obiettivi sono anche più ambiziosi l’anno prossimo. È un segnale del nostro impegno nell’aiutare i giovani italiani ad emergere. Non vediamo l’ora di tornare insieme in pista.”

Foto: Team MMR