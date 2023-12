Che fine ha fatto Garry McCoy? Beh, l’ex-protagonista della 500cc e Superbike ci dà ancora gas. O meglio, “Gaz“, riprendendo il suo soprannome che lo rese celebre quando deliziò tutti con la Yamaha YZR 500 del team WCM nella classe 500cc soprattutto sul finale della stagione 2000. Tornato in madrepatria, l’australiano lo scorso weekend è tornato occasionalmente a correre, ben figurando nella Superbike Masters dell’ASBK.

POLE E TRE PODI NELLA SUPERBIKE MASTERS

Con una Yamaha TZ 750, Garry McCoy si è assicurato la pole position nella categoria riservata alle gloriose moto da competizione. Nelle quattro gare in programma nulla ha potuto nei confronti di David Johnson, stella delle road races al via con una Suzuki Katana, riuscendo tuttavia a conquistare tre podi. Al terzo posto di Gara 1 ha fatto seguire due secondi ed un terzo nelle restanti tre manche.

MCCOY AL SERVIZIO DEI GIOVANISSIMI

Tornato da diversi anni in Australia, Garry McCoy ultimamente si è fatto rivedere nel paddock. Più precisamente svolge il ruolo di coach della Ocean Junior Cup, monomarca Yamaha rientrante nel programma Road To MotoGP con la benedizione Dorna, dove ha messo la sua esperienza al servizio dei giovani talenti del motociclismo australiano.

FUTURO NELLA SUPERBIKE MASTERS?

La partecipazione di Garry McCoy alla Superbike Masters va ad intendersi come una presenza spot, ma non è escluso che nel 2024 possa ripetere questa esperienza e, perché no, affrontare altre sfide. A gennaio è infatti di scena la Phillip Island Classic che si disputa con moto analoghe.