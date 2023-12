JuniorGP, il calendario 2024 è completo: ecco date e circuiti

Il calendario 2024 del FIM JuniorGP era già stato annunciato, ma mancava un evento. Non era chiaro infatti dove avrebbe avuto luogo il secondo round della prossima stagione, ma il dubbio è stato presto risolto. Torna il Circuito do Estoril, da tempo apertura di campionato e stavolta seconda tappa dell’anno, a seguire l’evento inaugurale di scena a Misano.

Tre paesi diversi per la prossima stagione del JuniorGP. Si torna infatti a competere sul rinomato tracciato romagnolo, stavolta non solo per la Moto3 ma per tutte le categorie del campionato. Tappa nel weekend del 21 aprile, che dà ufficialmente il via al 2024, per poi spostarsi in Portogallo per il primo dei due eventi nel paese. Seguirà Barcellona, poi ecco Portimao, per poi continuare con tre eventi spagnoli, fino al gran finale di stagione a Valencia. La seconda novità è proprio questa: non più il 10 novembre, ma avanti fino al weekend del 24/11. Di seguito la programmazione per il prossimo campionato.

JuniorGP 2024, date e circuiti confermati

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: FIM JuniorGP