Nel gennaio 2023 Valentino Rossi ha concluso la 24 Ore di Dubai in terza posizione, centrando il suo primo podio nella prima gara come pilota ufficiale della BMW M. Ma quest’anno la MotoGP Legend non potrà tentare di ripetere l’impresa a causa di vicissitudini geopolitiche.

Problemi nel Canale di Suez

Il team belga WRT ha deciso di non prendere parte all’edizione 2024 della 24 Ore di Dubai. La squadra corse belga ha ritirato le due BMW M4 GT3 dopo il rinvio della gara, a causa dei ritardi nei trasporti causati da un’operazione militare contro i ribelli Houthi nello Yemen. Il motivo del rinvio sono le restrizioni ai trasporti nel Canale di Suez. A causa delle attività militari contro i ribelli Houthi, le compagnie di navigazione stanno attualmente bypassando il Canale di Suez. Ciò significa che la nave portacontainer con le auto da corsa non può dirigersi direttamente a Dubai, ma deve fare il giro del Capo di Buona Speranza in Sud Africa, motivo per cui i veicoli non arriverebbero a Dubai in tempo. Quindi la data della 24 Ore è posticipata al 27-28 gennaio.

Oltre al WRT, altri team GT3 di alto livello hanno già annullato la loro partecipazione, tra cui i due ex team del campionato ADAC GT Masters Land-Motorsport e Herberth Motorsport, nonché Car Collection Motorsport di Walluf in Assia. La squadra corse belga di Vincent Vosse ha diramato una nota sui social: “A causa del rinvio della data dell’evento, il Team WRT ha ritirato le sue due BMW M4 GT3 dalla gara negli Emirati Arabi Uniti. Poiché non ci sono timori di ritardi nell’attrezzatura e nella restituzione dei veicoli da Dubai, la squadra belga può attenersi al suo piano di preparazione iniziale per il resto della stagione 2024“.

Valentino Rossi al Ranch

Valentino Rossi quindi non sarà sulla griglia di partenza alla 24 Ore di Dubai. Nel gennaio 2023 ha guidato la sua auto sul gradino più basso del podio nella sua prima gara come pilota ufficiale BMW M. Insieme a Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael e Timothy Whale, “Il Dottore” si è alternato al volante della M4 GT3 con il mitico numero di partenza #4 che ha contrassegnato l’intera sua carriera. Molto probabilmente il campione di Tavullia avrebbe preso parte anche all’edizione 2024 per preparare la sua stagione nel FIA WEC e nel GT World Challenge Europe. In questi giorni l’ex pilota MotoGP ha fatto tappa a Madonna di Campiglio, come da tradizione, ed è pronto per partecipare alla 100 KM dei Campioni nel Ranch di Tavullia, dove arriveranno tante stelle del motociclismo.