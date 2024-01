MotoGP, Enea Bastianini: la Ducati GP24 per giocarsi il futuro

Per Enea Bastianini sarà la sua seconda stagione in MotoGP con il team Ducati factory. Archiviato il campionato 2023, costellato da infortuni, gare saltate e una vittoria in Malesia, il 2024 sarà un capitolo cruciale per la sua carriera. Le prime gare saranno subito determinanti per il suo futuro: Jorge Martin ha prenotato la sua sella per il prossimo anno e sembra fortemente accreditato per affiancare Francesco Bagnaia.

Nuovo ballottaggio con Martin

Dopo le quattro vittorie e il terzo posto nella stagione MotoGP 2022 con la Gresini-Ducati, Enea Bastianini ha vinto il ballottaggio con Jorge Martin e si è presentato alla squadra ufficiale con grandi aspettative. Tuttavia, il 2023 si è rivelato un anno davvero amaro per il romagnolo, saltando ben sette Gran Premi su 20. Il test a Valencia sulla Desmosedici GP24 ancora in fase di allestimento ha dato sensazioni incoraggianti, la moto sembra più vicina a quella del 2022 in quanto a ingresso curva e sterzata. Quindi potrebbe adattarsi anche ai punti di forza del ‘Bestia’… Ma il tempo non sarà dalla sua parte.

Sin dalla prima gara bisognerà convincere i vertici Ducati a riconfermarlo per il prossimo biennio, impresa non facile considerando il rischio di perdere il vicecampione madrileno del team Pramac. “per la prossima stagione avremo soluzioni diverse e novità sulla moto. I miei commenti sono molto simili a quelli di Pecco e la Ducati ha fatto un buon lavoro nei test“, ha spiegato Enea Bastianini a Speedweek.com. “Uno degli aspetti strani della moto 2023 è stata proprio la fase di frenata e ingresso in curva. Se non sei perfetto nella fase, perdi tempo“.

Bastianini verso i test invernali

Non è stato facile ambientarsi al box ufficiale, lasciare il suo capotecnico Alberto Giribuola, concentrare parte del tempo sulle novità e lo sviluppo della moto. Un modus laborandi differente rispetto al passato, “bisogna trovare fiducia anche in queste cose“. Gli infortuni alla scapola e alla caviglia sono quasi un ricordo, a disposizione ha ancora alcune settimane di tempo per farsi trovare fisicamente al meglio in vista del prossimo campionato MotoGP. “Sto lavorando con il mio allenatore per sentirmi meglio fisicamente… Devo sfruttare al meglio il tempo a disposizione fino ai test di Sepang“.

Foto: Social-Enea Bastianini