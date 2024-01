Mondiale Supersport, primi test: chi sta già girando e chi a marzo

Già tempo di test per i piloti del Mondiale Supersport. Lorenzo Baldassarri è il primo pilota italiano a scendere in pista mentre Simone Corsi invece salterà la trasferta in Australia a fine febbraio quindi ha i test più avanti. La maggior parte del team debutterà tra il 20 ed il 25 gennaio a Jerez. Ci saranno Stefano Manzi con Yamaha Ten Kate, Yari Montella con la Ducati del team Barni, Federico Caricasulo con la MV di MotoZoo, Gabriele Giannini con la Kawasaki ProDina e tanti altri.

Lorenzo Baldassarri ha già girato con la Ducati

Baldassarri, a sorpresa, ha già provato la Ducati Orelac che userà quest’anno nel Mondiale Supersport come racconta a Corsedimoto

“Abbiamo fatto shake down a Valencia. Dovevamo girare con la moto da allenamento invece abbiamo usato poi quella da corsa. sSono contento, le prime sensazioni sono state molto buone. E’ stato un bell’approccio la moto va guidata in modo diverso rispetto la R6 che avevo usato nel 2022, è un po’ più simile alla Superbike ed è positivo perché tornando indietro mi trovo bene. Il primo vero test è domani e dopodomani (il 10 e 11 gennaio) a Cartagena poi andremo a Portimao e non vedo l’ora perché lì abbiamo i vari riferimenti cronometrici”.

Simone Corsi in attesa

Al momento le prima date in calendario per Simone Corsi sono dall’ 1 al 3 marzo con la Ducati di Renzi Corse. Il suo team sta vedendo se riesce a fare qualcosa prima ma sicuramente non a gennaio. Corsi comunque è un pilota di grande esperienza e sicuramente non avrà problemi a prendere confidenza con la V2.

