Mondiale Supersport “Con Lorenzo Baldassarri puntiamo al titolo”

Arriva Lorenzo Baldassarri ed Orelac Racing sogna. La squadra spagnola è da anni protagonista nel Mondiale Supersport, prima con Kawasaki poi con Ducati, ma è sempre mancato un vero acuto. Negli ultimi anni i risultati sono stati positivi. Raffaele De Rosa ha conquistato una vittoria a Mandalika nel 2021 ed è salito diverse volte sul podio ma il team di Nacho Calero non è mai stato in corsa per il titolo mondiale. Il 2023 poi è stato decisamente al di sotto delle aspettative nonostante una Ducati, l’impegno della squadra e del pilota campano.

Ora il team Orelac vuole voltare decisamente pagina con Lorenzo Baldassarri, vice-campione del mondo Supersport nel 2022. Il pilota marchigiano ha una grandissima sete di riscatto e la prossima stagione potrebbe essere fondamentale per lui che vuole tornare al più presto in Superbike. Per la prima volta guiderà una moto di Borgo Panigale e potrà puntare realmente ai vertici.

“Abbiamo sia la squadra che il pilota per lottare per il titolo mondiale – dice José Calero alla testata spagnola Levante – dopo tanti anni di esperienza in cui abbiamo lavorato in modo affidabile con diversi piloti tra cui Raffaele di Rosa che ringraziamo per il suo impegno. Ovviamente per riuscire ad entrare nell’ nell’élite è molto importante anche la fortuna ed ogni dettaglio può avere un ruolo fondamentale però abbiamo lavorato tanto e il sogno di diventare campioni può diventare realtà“.

Oltre a Lorenzo Baldassarri anche Yari Montella e Simone Corsi puntano ai vertici con Ducati ma è difficile dire se sarà ancora la moto da battere come nel 2023, con le novità regolamentari. Il prossimo Mondiale Supersport potrebbe essere più equilibrato delle ultime edizioni e non solo una sfida Ducati – Yamaha.

Foto social